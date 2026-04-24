FÚTBOL INTERNACIONAL
Cesc Fàbregas pasa del Chelsea: "Seguiré siendo entrenador del Como"
El técnico catalán le cierra la puerta al conjunto londinense, que se interesó en él tras la destitución de Liam Rosenior
Cesc Fàbregas es uno de los entrenadores más cotizados del planeta. El papel del técnico catalán en el Como 1907 ha despertado el interés de los mejores clubes de Europa y, en ese sentido, llegó a sonar como sustituto de Flick en caso de que el alemán abandonase el Barça a final de temporada. Pero nada de eso sucederá, y ahora aparecen en escena entidades como el Chelsea, que destituyó esta semana a Liam Rosenior.
Ni siquiera la mala dinámica que atraviesa el Como le quita un ápice de mérito a lo que está logrando Cesc Fàbregas. El conjunto lombardo encadena cuatro partidos consecutivos sin ganar, incluida la semifinal de la Coppa Italia, en la que se dejaron remontar un 0-2 a favor en el minuto 70' frente al Inter. Y en la Serie A, la Champions -a cinco puntos de la Juventus- ya es una utopía, pero el equipo sigue quinto en posición de Europa League.
Pese a que la temporada todavía no ha terminado, los rumores sobre la posible marcha del técnico llevan acaparando portadas en Italia desde hace varias semanas. De hecho, fue el propio presidente del Como quien se pronunció sobre un hipotético adiós. "Si eso lo hace feliz, es cuestión suya. Quiero que mis empleados se queden el mayor tiempo posible, pero no los poseemos y él es libre de irse al Chelsea si así lo desea", dijo Mirwan Suwarso, dejándole a Cesc la puerta abierta.
"Nada que decir"
Unas declaraciones que no tardó en responder el propio Fàbregas, que dio un portazo a su salida: "No tengo nada que decir, porque no he oído nada del presidente. Si tú dices eso... Yo no sé nada al respecto. Sería estúpido pensar en cosas que no son importantes ahora, porque esto no me importa. Lo más importante es el Genoa, el próximo partido, y queremos hacer todo lo posible por ganar".
Pero no se quedó ahí el técnico catalán, que insistió en que su lugar es el Como -tiene contrato hasta 2028- y descartó fichar por un Chelsea que busca entrenador para su nuevo proyecto a partir de junio: "Creo que continuaré mi capítulo como entrenador del Como. Mi experiencia como jugador me da tranquilidad".
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