Cesc Fàbregas y Nico Paz acercan la Champions League a Como

El Como 1907 del español Cesc Fàbregas y el argentino Nico Paz remontó este domingo al Roma (2-1) en un duelo fundamental por los puestos de Liga de Campeones que el club 'lariano' ya saborea, ubicado en la cuarta plaza con 54 puntos gracias a una victoria de entidad ante un rival directo.

El Como 1907 apuesta seriamente por la 'Champions'. Y sus prestaciones le respaldan. Está a un nivel muy alto el combinado de Cesc Fàbregas, que en esta ocasión supo reponerse del gol encajado para remontar, favorecido también por la expulsión del brasileño Wesley a falta de media hora para el final.

Son 5 partidos consecutivos sin conocer la derrota para el equipo de moda del fútbol italiano. No lo puso fácil Gian Piero Gasperini con su competitivo Roma, pero que volvió a quedarse corto en un enfrentamiento ante la zona noble de la tabla, rivales a los que aún no ha conseguido batir a excepción del propio Como en la ida.

Se le puso de cara el duelo a la 'Loba'. Abrió muy rápido el duelo con el tanto del neerlandés Donyell Malen desde los once metros. Pero no supo cerrar la victoria. Tuvo ocasiones, como una contra en la que Malen no acertó a conectar con Lorenzo Pellegrini cuando éste llegaba solo para empujar.

Con el paso de los minutos fue debilitándose y el Como empujando con más fuerza. Los ingresos de Douvikas y Diao al descanso cambiaron la dinámica y los de Fàbregas tomaron el mando con claridad hasta que el propio Douvikas, a pase de Álex Valle, consiguió empatar el duelo.

Lanzado el Como en ese momento, una contra provocó una falta de Wesley que significó su segunda amarilla. Ahí el Roma se sintió sobrepasado y el Como dueño de su destino, con la 'Champions' más cerca que nunca en su historia.

Curiosamente fue cambiar Fàbregas a Nico Paz, su gran estrella, y marcar el tanto de la victoria. Fue el brasileño Diego Carlos el que, dos minutos después de la sustitución del argentino, en el 77, consiguió sellar la remontada al cazar una segunda jugada en un saque de esquina.

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La victoria pudo ser aún mayor si el disparo de Da Cunha no hubiera ido contra el larguero. Pero fue suficiente para el ambicioso objetivo de un equipo que hace dos temporadas estaba en Serie B. El Como 1907 está en puestos 'Champions' a falta de 9 jornadas para el final de temporada.