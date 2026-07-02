Cesc Fàbregas se lleva a Luis Milla: operación redonda para el Como

Como mencionamos anteriormente en SPORT, Cesc Fàbregas y la Champions League fueron dos factores clave para que Luis Milla eligiese la propuesta del Como, una operación que ya es completamente oficial. El centrocampista del Getafe firma hasta junio de 2029 y llega a la Serie A a los 31 años, después de demostrar que es un gran centrocampista en LaLiga.

Con incidencia en ambas áreas, buen pie, lectura del juego y sentido táctico, el futbolista español llegó al Getafe en 2022 y rápidamente se consolidó como una pieza intocable, siendo una de las piedras angulares de José Bordalás.

En la temporada 2025-2026, el madrileño firmó su mejor campaña en Primera División al repartir 10 asistencias en 37 partidos de Liga, convirtiéndose en el segundo máximo asistente del campeonato español. Registros impresionantes para los pocos recursos de un Getafe que acabó en posiciones europeas y firmó un año histórico.

“Estoy muy feliz y lleno de ambición ante este nuevo reto en el Como, un proyecto cuyos valores comparto y que está liderado por un entrenador como Cesc Fàbregas”, dijo el jugador, en declaraciones difundidas por el equipo transalpino.

“Aporto mi deseo de seguir mejorando, mi experiencia y mis ganas de ayudar al equipo. Estoy deseando jugar ante nuestra afición y luchar juntos por completar una gran temporada”, agregó. El técnico del Como, su compatriota Fàbregas, destacó en un comunicado la importancia de la incorporación para el centro del campo de su equipo.

Luis Milla celebrando su tanto frente a Osasuna / EFE

“Luis es un jugador con un gran entendimiento del juego. Nos aporta control, calidad y experiencia en el centro del campo, pero sobre todo tiene la personalidad y la ambición que buscamos. Nos ayudará en muchos aspectos, tanto con el balón como sin él”, señaló Fàbregas.

Por su parte, el Getafe agradeció al jugador sus años en el club azulón: “¡Gracias por estos años defendiendo nuestro escudo, por tu pasión y por darlo todo en el césped! Mucha suerte en tu nueva etapa, Luis”.

Ahora, Luis Milla ya es, a todos los efectos, un jugador de Champions League. A sus 31 años, le ha llegado la oportunidad de exportar su talento más allá de las fronteras españolas. ¿Se adaptará todo su talento a Italia y a la competición reina?