Cesc Fàbregas aclara el futuro de Nico Paz: "Jugará en el Como o en el Real Madrid"

Nico Paz será uno de los grandes protagonistas del próximo mercado de fichajes. El mediapunta argentino del Como 1907 se ha consolidado como una de las irrupciones más brillantes de la temporada en la Serie A, hasta el punto de ser considerado el mejor centrocampista del Calcio en este curso 2025/26. Sus cifras hablan por sí solas: 12 goles y 7 asistencias que han despertado el interés de varios 'gigantes' europeos.

Entre ellos, el Inter de Milán, que en las últimas semanas había intensificado los rumores sobre un posible movimiento por el internacional argentino. Sin embargo, Cesc Fàbregas quiso zanjar cualquier especulación durante la rueda de prensa previa a la última jornada del Calcio.

"Nico Paz jugará en el Como o en el Real Madrid, no en el Inter", afirmó el técnico catalán de manera rotunda. Una declaración que reduce prácticamente a dos las opciones del futbolista de cara a la próxima temporada.

Cesc, además, recordó que el único club con capacidad real para alterar el futuro del jugador es el conjunto blanco. "El único club que puede decir algo es el Real Madrid", insistió, sabedor de que la entidad madridista conserva el 50% de los derechos del futbolista y una opción de recompra de nueve millones de euros.

Javier Zanetti, exfutbolista y vicepresidente del Inter, se pronunció hace unos días acerca de la situación del internacional con Argentina, evidenciando el interés del cuadro 'nerazzurri': "Sé que no trabaja para el Madrid ni para el Como, así que tenemos que mostrar respeto". Estas palabras trascendieron y llegaron a los oídos de Cesc, que se mostró contundente en su respuesta: "Zanetti fue una persona muy importante en el fútbol, conoce bien la dinámica, pero puedo asegurar que Nico Paz no jugará en Inter".

La entidad 'lariani' se enfrenta este domingo (20:45 h) a la Cremonese, en el partido correspondiente a la última jornada del Calcio. El encuentro se antoja decisivo para ambos conjuntos: el Como todavía mantiene opciones de clasificarse para la próxima UEFA Champions League, mientras que los 'grigiorossi' buscarán salir del descenso.

Nico Paz es una figura de la Serie A italiana / MATTEO BAZZI / EFE

La gran incógnita pasa precisamente por el estado físico de Nico Paz. El argentino arrastra molestias desde que cayó lesionado en el duelo frente al Hellas Verona el pasado 10 de mayo, y su presencia sigue en el aire. "Estamos intentando ver si puede jugar el domingo o no, pero se lo merece; nos ha ayudado muchísimo", explicó Fàbregas, sin garantizar todavía su participación.

Más allá del cierre liguero, el horizonte de Nico Paz apunta directamente al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Todo indica que Lionel Scaloni incluirá al mediapunta en la lista definitiva de 26 convocados para defender a la 'albiceleste' en la gran cita mundialista. Sin duda, una oportunidad de oro para continuar con su progresión y revalorización, al mismo tiempo que le puedan aparecer nuevas 'novias'. Sin embargo, a sus 21 años, el futuro de Nico Paz parece reducire únicamente a dos caminos: seguir creciendo en el Como o regresar al Real Madrid.