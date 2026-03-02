Cesc 'emula' a Flick: Nico Paz, suplente por llegar tarde

El Como 1907 está realizando una temporada para enmarcar con la dirección de Cesc Fàbregas. El exfutbolista ha levantado al club del Norte de Italia y se encuentra en posiciones europeas en la Serie A y en las semifinales de la Coppa ante el Inter, actual líder de la liga.

Cesc ha tenido grandes profesores a lo largo de su carrera como jugador, y sigue aprendiendo en su etapa como técnico. Este fin de semana, el catalán tomó una decisión disciplinaria con uno de sus cracks, Nico Paz, que recordó a las que salieron a la luz del entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, en su primera temporada como culé.

Y es que según apunta 'La Gazzetta dello Sport', Cesc castigó a Paz dejándole fuera del once titular este fin de semana en el partido de la Serie A ante el Lecce debido a que llegó tarde a la comida prepartido.

El mediapunta había participado en la sesión preparatoria del viernes junto a los titulares tras cumplir sanción por acumulación de tarjetas ante la Juventus, pero sus minutos de retraso cambiaron el guion de partido.

Finalmente, Paz entró al campo en el minuto 65, sustituyendo a Vojvoda, y tuvo buenos minutos sobre el campo, lo que desde el club se interpreta como que aprendió su lección. Al final, el Como venció por 3 a 1 a un equipo en descenso y se acerca aún más a la Roma, que marca las posiciones de Champions.

Titular ante el Inter

Este martes, el equipo del lago recibe a los 'nerazzurri' en el Giuseppe Sinigaglia en la ida de la competición copera, y la misma fuente apunta a que el argentino apunta a recuperar la titularidad tras el castigo.

No es la primera vez que el técnico actúa de esta manera. Según el medio italiano, la pasada temporada ya tomó una medida similar con Diao, aunque no tuvo tanta repercusión.