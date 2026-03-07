El Como de Cesc es de Champions

El Como 1907 superó este sábado al Cagliari (1-2) gracias a la exhibición del francés Lucas Da Cunha, autor de una asistencia y un golazo que marcaron la diferencia y que permiten al equipo del español Cesc Fábregas otear los puestos de Liga de Campeones.

Una asistencia, aunque de rebote, en el primer tanto, a cargo del croata Martin Baturina, y un golazo desde fuera del área en la segunda mitad bien valieron a Da Cunha el premio MVP del partido en el Unipol Domus de Cagliari, en la isla de Cerdeña en la que el Como dio un paso más hacia las competiciones europeas.

El combinado de Fàbregas, de los argentinos Nico Paz y Máximo Perrone -sustituido por lesión- o de los españoles Álvaro Morata, Jesús Rodríguez, Jacobo Ramón, Álex Valle, Sergi Roberto y Alberto Moreno dormirá en quinta posición pase lo que pase, ocupando puestos de Liga Europa, con 51 puntos y empatado con un Roma que marcha en cuarto lugar y que tiene que visitar al Génova todavía.

Una derrota o empate romanista abriría la puerta de la 'Champions' para los 'lariani', en una temporada estelar en la que están a un partido de alcanzar la final de la Copa Italia por primera vez en su historia. Tendrá que batir para ello, eso sí, al Inter de Milán en San Siro tras el empate a 0 de la ida.

Se adelantó en el marcador el club del famoso lago italiano con el tanto de Baturina en el minuto 14, pero tuvo que reaccionar en la segunda mitad ante la respuesta de Sebastiano Esposito, uno de los hermano de Pio Esposito, delantero del Inter; y a la incansable insistencia de Palestra, carrilero derecho de los sardos y una de las revelaciones del fútbol italiano.

Noticias relacionadas

Lo hizo Da Cunha por todo lo alto, con un zapatazo desde la frontal que fue directo a la escuadra, imparable para Elia Caprile, meta del Cagliari, y que permite al Como mantener el sueño de clasificarse mínimo a competiciones europeas, con la posibilidad cada vez más alta de dar la campanada con la 'Champions'.