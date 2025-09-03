Cerradas las votaciones para el Balón de Oro: ¿Quién debe ganarlo, Lamine o Dembélé?

Las votaciones para el Balón de Oro 2025 ya están cerradas. El veredicto es inapelable: el ganador tiene nombre y apellidos, aunque el mundo del fútbol no lo descubrirá hasta el 22 de septiembre, en el siempre majestuoso Théâtre du Châtelet de París. El jurado, compuesto por periodistas especializados, ha valorado lo de siempre: rendimiento individual, títulos colectivos y esa pizca de conducta deportiva que se resume en el famoso 'Fair Play'.

La gala no vive solo de la estatuilla dorada. Además del Balón de Oro masculino y femenino, se entregarán hasta 11 premios paralelos: el Trofeo Kopa (mejor joven), el Yashin (mejor portero/a), el Gerd Müller (máximo goleador/a), el Johan Cruyff (mejor entrenador/a), el Club del Año y el siempre emotivo Premio Sócrates, que premia la cara solidaria del deporte. Pero nada eclipsa al Balón de Oro.

El mundo busca al heredero de Rodri Hernández, coronado en 2024 pero ausente de la carrera este año tras la grave lesión sufrida en septiembre frente al Arsenal, que lo mantuvo fuera de combate casi toda la temporada. Y todas las miradas apuntan a un nombre: Ousmane Dembélé. El francés, tras su mejor campaña en la élite, ha liderado al PSG a una temporada histórica y parte como gran favorito por delante de un Lamine Yamal que, pese a sus exhibiciones, parece destinado a esperar un año más para sentarse en el trono. Pero... ¿puede tener opciones?

El que diga que no quiere ganar el Balón de Oro, miente Lamine Yamal — Jugador del FC Barcelona

La mala final del extremo galo ante el Chelsea en el Mundial de Clubes podría abrir una rendija de esperanza al '10' del Barça, que no se esconde a la hora de reconocer la ilusión que le hace el galardón: "El que diga que no quiere ganar el Balón de Oro, miente. Estar ahí con 18 años creo que es algo que se tiene que valorar", confesó en RTVE.

Lamine Yamal, celebrando el gol en Vallecas / DANI BARBEITO

Lamine Yamal, que conquistó Copa y Liga con el Barça, se quedó a las puertas de la final de la Champions en una campaña que confirmó lo evidente: con la mayoría de edad recién cumplida, ya es uno de los mejores jugadores del planeta. Sus números hablan por sí solos: 18 goles y 25 asistencias en 55 partidos, adornados con detalles de una calidad excelsa partido tras partido. Está destinado a marcar una época.

Sé que con la temporada que he hecho estoy cerca de ganar el Balón de Oro Osumane Dembélé — Futbolista del PSG

El 'Mosquito', por fin constante, firmó 35 goles y 16 asistencias mostrando una regularidad inédita en su carrera. Bajo las órdenes de Luis Enrique, fue la gran figura de un PSG que conquistó la Champions League, la Ligue 1, la Copa, la Supercopa de Francia y, recientemente, la Supercopa de Europa. Un curso perfecto con una única mancha: la final perdida del Mundial de Clubes ante el Chelsea. "Sé que con la temporada que he hecho, no estoy muy lejos de ganarlo", admitió en DAZN.

Dembélé, tras conseguir la Champions League / EFE

La última voz autorizada en sumarse al debate fue la de Jules Koundé, compañero de Lamine en el Barça y de Dembélé en la selección francesa: "Lo merecen los dos", se desmarcó. Pero lo cierto es que solo uno podrá alzar el trofeo. Y aunque el talento precoz de Yamal invita a soñar, todo apunta a que será Ousmane Dembélé quien tome el testigo de Rodri Hernández y se corone en París.

¿Habrá triplete de Aitana?

Después de conquistar el Balón de Oro en 2023 y 2024, Aitana Bonmatí opta a revalidar el galardón, aunque la derrota frente a Inglaterra en la final de la Eurocopa ha abierto de par en par las opciones de Mariona Caldentey, delantera del Arsenal, a convertirse en la gran protagonista del próximo 22 de septiembre. En la pelea también está Alexia Putellas, que vuelve a asomar entre las favoritas.

Mariona Caldentey, Player Of The Season de la WSL inglesa / Arsenal

Eso sí, ninguna de las tres tocó el cielo en Basilea. Quien sí lo hizo fue Alessia Russo, ganadora de la Champions con el Arsenal y de la Eurocopa con la selección inglesa, que se ha colado con fuerza en la carrera. Un Balón de Oro femenino que promete ser tan apasionante como el masculino.

Con las votaciones cerradas, la gran cita de París se acerca poco a poco y ya queda menos de un mes para conocer al nuevo rey y la nueva reina del fútbol mundial. ¿Quién se llevará la gloria en el Théâtre du Châtelet?