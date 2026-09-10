¿Por qué la ceremonia del Balón de Oro es en Londres y no en París este año?

El próximo lunes 26 de ocubre Londres acogerá la gala del Balón de Oro en el teatro London Palladium, con capacidad para 2.286 espectadores. La de este año es la 70ª edición del prestigioso galardón y por eso la organización ha optado por realizar una celebración especial fuera de París.

La ceremonia será un homenaje a Stanley Matthews, el futbolista inglés que ganó el primer Balón de Oro en 1956. Precisamente 70 años después, se ha elegido Londres como sede para conmemorar aquel primer premio.

Stanley Matthews recibió el Balón de Oro a los 41 años / Archivo

Matthews fue además el primer jugador (y único hasta la fecha) al que se ha otorgado el título de Sir cuando todavía estaba en activo. Su carrera es la más larga de la historia de Inglaterra, ya que debutó en el primer equipo del Stoke City en 1932 y no se retiró hasta 1965, a los 50 años, en el mismo equipo. Entre medias también jugó en el Blackpool (1947-1961).

Además, la organización dice que llevar la gala a Londres forma parte de su estrategia para expandir internacionalmente la marca del Balón de Oro.

Se espera una auténtica concentración de estrellas del fútbol: los nominados al premio masculino y femenino, entrenadores, leyendas, dirigentes, patrocinadores y numerosas personalidades del fútbol internacional. UEFA describe la gala como un evento que reúne a futbolistas, grandes figuras del fútbol, dirigentes, patrocinadores y medios internacionales.

El martes se dieron a conocer todos los nominados. En clave española, Lamine Yamal y Rodri optarán al premio absoluto masculino y Alexia Putellas al femenino. En el apartado de mejor entrenador ya se ha confirmaco que el técnico del Bayern, Vincent Kompany, peleará con cuatro técnicos españoles: Luis de la Fuente, Luis Enrique, Mikel Arteta y Unai Emery. El azulgrana Pere Romeu es el gran favorito a mejor entrenador de un equipo femenino por delante de Jonatan Giráldez.