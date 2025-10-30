Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
El central del Liverpool que lleva 2 rojas en 16 minutos como profesional

Amara Nallo repitió expulsión en su segundo partido con el primer equipo, calcando el error de su debut

La reacción de Nallo tras la expulsión

La reacción de Nallo tras la expulsión / Jon Super / AP

Roger Meya Pla-Giribert

Amara Nallo, canterano del Liverpool, está viviendo una auténtica pesadilla. En los dos partidos que ha disputado con el primer equipo ha acabado expulsado, con un mísero total de 16 minutos entre ambos encuentros.

Todo son malas noticias en Liverpool. Anoche cayeron eliminados de la EFL Cup tras perder 0-3 en Anfield contra el Crystal Palace. Quinta derrota consecutiva en competiciones domésticas para un equipo que invirtió más de 450 millones en fichajes este verano.

Y por si no fuera suficiente ser aficionado del Liverpool estos días, hay un joven central de 18 años que, además del resultado, se llevó un disgusto extra. Entró en el 67' por Robertson y, apenas 12 minutos después, tras un intento de pase al primer toque muy deficiente, Justin Devenny le robó el balón y se lanzó directo a la portería de Woodman, Nallo lo sujetó y vio la roja.

'Déjà vu'

Lo sarcástico del asunto es que, en su segundo partido con los 'reds', repitió exactamente la misma historia que en su debut. Justo ayer se cumplían nueve meses de aquel encuentro en el que el Liverpool perdió 3-2 contra el PSV en la última jornada de la fase de liga de la Champions, con el equipo ya clasificado y el primer puesto asegurado.

Debido a la poca relevancia del partido, Slot decidió rotar y convocar a varios canteranos. Incluso dejó en casa a la pareja de centrales titular, Konaté y Van Dijk, para que descansaran. Con Joe Gomez lesionado, alineó de inicio a Robertson y Quansah en la retaguardia.

Liverpool's Amara Nallo fouls Crystal Palace's Justin Devenny during the English League Cup fourth round soccer match between Liverpool and Crystal Palace in Liverpool, England, Wednesday, Oct. 29, 2025. (AP Photo/Jon Super)

Nallo en la acción de la expulsión / Jon Super / AP

Nallo debutó entrando por Jayden Danns en el 83', y ni así pudo acabar el partido. Apenas cuatro minutos después se durmió en un despeje, Bakayoko le ganó la partida y tuvo que derribarlo con una patada. Expulsión, otra vez por ser el último hombre y por un error clamoroso suyo.

No está siendo un inicio fácil en la élite para la joven promesa inglesa, que quizás ha pecado de nervios o de inocencia, o de ambas. Las dos oportunidades que ha tenido, también es cierto que en contextos complicados con el marcador en contra, han acabado en tragedia.

Nallo se incorporó a la academia 'red' en septiembre de 2023 procedente del West Ham. Nacido para liderar, ha llevado el brazalete de capitán en varios partidos de la UEFA Youth League y de la Premier League 2. Su ídolo es Virigil Van Dijk, en quien se fija mucho, y que ayer fue el primero en acercarse a él para hablarle, junto con Konaté.

