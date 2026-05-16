El Celtic le rompe el corazón y el sueño a los Hearts en el 88

El fútbol escocés volvió a inclinarse hacia Glasgow, pero pocas veces lo hizo con tanto suspense, dramatismo y crueldad. El Celtic derrotó al Hearts por 3-1 en Celtic Park y se proclamó campeón de la Premiership escocesa en una última jornada de auténtico infarto, decidida en los minutos finales por un gol de Daizen Maeda que primero fue anulado por fuera de juego y después validado por el VAR.

El Hearts estuvo a poco más de diez minutos de romper una hegemonía que dura desde 1985. Desde entonces, ninguna liga escocesa ha escapado de las vitrinas del Celtic o del Rangers. El equipo de Edimburgo, líder durante buena parte de la temporada y dueño de su destino en la última fecha, necesitaba puntuar en Celtic Park para conquistar su primera liga desde 1960. La tuvo en la mano. La acarició. Pero se le escapó de la forma más dolorosa posible.

Los 'jambos' salieron al campo con personalidad e incluso se adelantaron en el marcador en el minuto 43 con un cabezazo de Lawrence Shankland. Pero la respuesta del Celtic llegó antes del descanso medainte un penalti que transformó Arne Engels.

Las emociones de apoderaron de la segunda parte. Mientras el Hearts defendía el resultado, el Celtic Park lleno empujaba a los suyos. Y en el minuto 88, Maeda apareció en el área para empujar un envío de Osmand y marcar el gol que cambiaba el destino del campeonato. El árbitro anuló inicialmente la acción por fuera de juego, pero el VAR corrigió la decisión y dio validez al tanto.

Con el Hearts volcado desesperadamente al ataque, incluso con el portero buscando el milagro en campo contrario, Osmand sentenció ya en el añadido y cerró una tarde que terminó con invasión de campo y una nueva celebración del título en Glasgow.

El triunfo da al Celtic su 56º título de liga, uno más que el Rangers, y le permite desmarcarse como el club más laureado del campeonato escocés. También supone su quinta liga consecutiva y prolonga a 41 años el dominio ininterrumpido de Celtic y Rangers en Escocia.

Noticias relacionadas

Para el Hearts, la derrota deja una herida difícil de cerrar. Los ‘jambos’ no ganan la liga desde 1960 y no habían estado tan cerca desde 1986, cuando también perdieron el título en la última jornada. Entonces, como ahora, el campeón fue el Celtic.