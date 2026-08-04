Ceferin y Al Khelaifi estudian mantener el veto a competiciones FIFA en el Mundial de Clubes

La idea de Gianni Infantino de vender parte del negocio de las principales competiciones FIFA, como son el Mundial y el Mundial de Clubes en sus ediciones femeninas y masculinas, causó una gran polémica en el sistema del fútbol. De hecho, la mayor parte de las federaciones se mostraron contrarias al plan, mientras que UEFA decidió que, si la estrategia seguía adelante, las selecciones de su confederación no acudirían a la Copa del Mundo, demostrando así su rechazo absoluto a una medida que hubiera priorizado el negocio al deporte.

Ahora, pese a que Infantino ha dado marcha atrás y el modelo de propiedad de la máxima competición internacional continuará como hasta ahora, la imagen del italo-suizo ha quedado muy dañada. En este sentido, las acciones del presidente de UEFA, Aleksander Ceferin, y del de la EFC (la agrupación de los 850 clubes de fútbol más importantes de Europa), Nasser Al Khelaifi, no se detienen y ya estarían estudiando ampliar el veto para la versión de clubes de la Copa del Mundo, según se informa desde 'Talk Sports'. De hecho, la opción de llevar a cabo un torneo paralelo tampoco estaría descartada.

Sin acuerdo para la edición de 2029

Por el momento, según apuntan diversas informaciones, no existiría ningún tipo de acuerdo entre FIFA, EFC y UEFA para la disputa del Mundial de Clubes en 2029, ya que muchos clubes ni siquiera habrían recibido los pagos en concepto directo o de solidaridad del torneo disputado en 2025, motivo que les lleva a realizar consultas a EFC. Eso sí, si bien todavía no hay ninguna decisión firme sobre si se tratará de boicotear la siguiente edición, la EFC hace unos días respaldó unánimemente la postura de UEFA sobre la venta de un porcentaje de la Copa Mundial.

29/06/2024 29 June 2024, Berlin: UEFA President Aleksander Ceferin (l) and FIFA President Gianni Infantino in the stands ahead of the UEFA Euro 2024 round of 16 soccer match between Switzerland and Italy at Olympiastadion Berlin. Photo: Robert Michael/dpa DEPORTES Robert Michael/dpa / Robert Michael/dpa / Europa Press

Para saber qué decisión se terminará tomando y si se ampliará el veto a la Copa del Mundo de Clubes, será muy relevante la relación personal entre ambos mandatarios, ya que Aleksander Ceferin y Nasser Al Khelaifi, presidentes de UEFA y EFC respectivamente, han demostrado sintonía entre ellos. Además, también será especialmente importante ver qué sucede con el futuro de Gianni Infantino, puesto que, al estar envuelto en constantes polémicas y no poder contar con el respaldo de la práctica totalidad del mundo del fútbol, parece difícil que el dirigente pueda optar a su reelección, aun cuando parecía garantizada hace semanas.