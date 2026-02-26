Cavani es abucheado y Ruggeri le aconseja: "Tiene que dejar de jugar"

En el ocaso de su carrera, ya con 39 años, Edinson Cavani sigue buscando cerrarla con broche de oro en Boca Juniors, donde cada vez goza de menos protagonismo, se alargan las sequías goleadoras y la afición del equipo le ha hecho saber su descontento.

Así fue como pasó en el juego entre Boca y Racing de Avellaneda, en el que Cavani jugó 79 minutos antes de salir del campo entre un coro de silbidos xeneizes que le reprocahaban su actuación, en la que no realizó ni un solo tiro y en dos ocasiones fue sorprendido en fuera de juego.

Aquel partido fue apenas la primera titularidad del delantero uruguayo desde septiembre y apenas el quinto partido que disputa desde aquella ocasión, anotando apenas un gol en este lapso de tiempo.

La situación llamó la atención de Oscar Ruggeri, campeón del mundo con Argentina en México 86 y actualmente comentarista para ESPN, quien le dio el consejo de "dejar de jugar".

"Me dolía verlo. Es un pecado que este crack sea insultado de esa manera con la carrera inmensa que tiene", afirmó Ruggeri, buscando defender la imagen del "Matador", quien aún no ha alzado títulos con Boca Juniors después de dos años y medio en el fútbol argentino.

En su carrera, Cavani presume 24 títulos a nivel de clubes, así como una Copa América conquistada con Uruguay. En la lista de goleadores, ostenta el segundo lugar histórico tanto del París Saint-Germain como de la Selección Uruguaya.

"Para mí no toma la decisión (de terminar su carrera ya) porque quiere intentar darle la vuelta la situación e irse (en alto)", agregó Ruggeri, quien fue tres veces campeón de la liga argentina.

Después del Boca-Racing, que terminó en un empate sin goles, Cavani no fue convocado para el siguiente partido, que terminó con victoria de Boca 2-0 sobre Gimnasia Chivilcoy.