Las causas del bajón del City en Premier

Algo está ocurriéndole al Manchester City en la Premier League. Tal vez sea estar centrados en el Mundial de Clubes, tal vez sea la acumulación de partidos... El caso es que los últimos seis partidos del equipo de Guardiola indican un bajón considerable de rendimiento, con solo un triunfo en esta racha de partidos, nada que ver con los nueve partidos de once que ganó en el inicio del curso.

El programa Fever Pitch de DAZN ha desgranado los datos que podrían ser la clave de ese rendimiento dispar de un tramo a otro del curso. Especialmente destacable son los que engloban el contexto defensivo. El City ha pasado de recibir siete remates por partido en los primeros once encuentros de competición a recibir once disparos por partido en los últimos seis.

Ese dato repercute en otro como los goles esperados en contra por partido. Si en el inicio del curso el City tenía una estadística de 0.7 goles esperados en contra por partido, en los últimos seis partidos esta cifra ha aumentado hasta llegar a 1.4, un dato demoledor que duplica la anterior cifra.

Una de las cosas donde más le está costando al equipo de Pep según indican los datos es en la recuperación de balón. En los primeros once partidos el equipo 'sky blue' tenía un porcentaje del 61% en entradas ganadas, mientras que en los últimos seis el dato se ha reducido al 52%.

Pero no solo se puede observar una diferencia clara a nivel defensivo, si no que ofensivamente también hay datos esclarecedores. No en vano el equipo inglés anotó seis goles más de los goles esperados en los primeros once partidos, muy por encima del gol de más que ha marcado respecto a los goles esperados en los últimos seis, en lo que claramente es una cuestión de puntería.

Con el Mundial de Clubes ya terminado, el City debería poder centrarse de nuevo en la Premier League y conseguir imponer ese rodillo que vimos a principio de temporada.