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FÚTBOL INTERNACIONAL

El catalán Carles Martínez dejará el banquillo del Toulouse

Formado en el fútbol base de Granollers, Espanyol y en La Masia, el entrenador tuvo un exitoso proyecto en la liga gala

Carles Martínez deja el Toulouse

Carles Martínez deja el Toulouse / TFC

EFE

París

El entrenador catalán Carles Martínez Novell dejará el banquillo del Toulouse al final de esta temporada, tras tres años como entrenador del equipo francés, anunció este miércoles el club en un comunicado.

"Gracias a su dedicación diaria, sus cualidades humanas y su experiencia, ha contribuido en gran medida al progreso del club a lo largo de las temporadas", indicó el conjunto de la ciudad del sur de Francia.

Carles Martínez está dejando huella en el Toulouse

Carles Martínez abandonará el Toulouse / @carlesmn

El técnico con paso en el fútbol base de Granollers, Espanyol y en La Masia, venía de ganar la la Copa de Francia en 2023 como segundo entrenador cuando fue nombrado técnico principal del primer equipo la temporada siguiente.

Hasta la fecha, suma 118 partidos en todas las competiciones al frente del equipo. "Tras tres años maravillosos en el Toulouse Football Club, hemos decidido separarnos al final de esta temporada. Ha sido un gran honor representar a este club, aprender sus valores y compartirlos, y formar parte de su evolución", expresó Martínez Novell en el comunicado.

El entrenador de 41 años agradeció a toda la plantilla y al equipo directivo su confianza y los "momentos inolvidables" compartidos, así como a la hinchada del Toulouse por su "apoyo constante".

"Me voy con recuerdos increíbles que permanecerán grabados para siempre. De pie. Siempre", recalcó Martínez Novell.

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Por el momento no se conoce quién será el sucesor del técnico catalán, quien entre sus hazañas al frente del banquillo en Toulouse deja una recordada victoria europea contra el Liverpool, en noviembre de 2023, por 3-2.

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