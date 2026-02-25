El Alavés teme la marcha de Coudet a River Plate

Marcelo Gallardo dejará de ser entrenador del River Plate este jueves 26 de febrero tras el partido contra el Banfield, correspondiente a la jornada 7 de La Liga de Argentina. El 'Muñeco' comunicó su salida del club este lunes tras el entrenamiento del equipo a través de un video que los 'Millonarios' compartieron en sus redes sociales.

Gallardo ha tenido un segundo ciclo en el Monumental para olvidar. El entrenador argentino acumula 13 derrotas en los últimos 20 partidos y no ha conseguido levantar ningún título para su querido River. Un hecho inusual para el 'Muñeco', que consiguió 14 trofeos en su primera etapa como entrenador y se convirtió en el técnico más exitoso de la historia del club.

"Me invade la emoción y el dolor en el alma por no poder cumplir con los objetivos. Simplemente agradecer también a aquellos que realmente han creído en mí, en todo mi cuerpo técnico, para representar a esta enorme institución con lo que eso conlleva y tengo nada más que palabras de agradecimiento para todos", dijo el entrenador en el comunicado.

Estos son los candidatos

Con la marcha de Gallardo ya suenan varios nombres para el banquillo de River: Eduardo Coudet, Santiago Solari y Hernán Crespo, los tres con pasado en el club como jugadores. Estos son los hombres que suenan con más fuerza para relevar al 'Muñeco' en el banquillo de River Plate.

Coudet como preferencia

Eduardo Coudet parece la opción favorita. El actual entrenador del Alavés tiene contrato hasta junio de 2026 con el club vasco, pero en River están dispuestos a esperar con un preparador interino. Eso sí, la espera de "Chacho" Coudet significaría la renuncia a competir en este semestre y en el arranque de la Copa Libertadores.

El argentino dejó un buen recuerdo en la Primera División de Argentina, fruto de su gestión en Rosario Central y el Racing campeón del 2019. Actualmente, los resultados del Alavés no acompañana a la renovación del contrato del argentino. La 14.ª posición en LaLiga y el descenso a escasos puntos podrían catapultar a Coudet hacia Argentina.

Crespo visto 'con buenos ojos'

Por otro lado, suena Hernán Crespo, entrenador del São Paulo FC. El histórico exjugador argentino está bien visto por los 'Millonarios', sobre todo por el campeonato de la Copa Sudamericana 2020 con Defensa y Justicia.

La opción más factible

Por último, uno de los nombres que se ha escuchado ha sido el de Santiago Solari, director de fútbol del Real Madrid. Solari no es el favorito; sin embargo, es la opción más viable por no estar en los banquillos, sino en la directiva del club blanco. Su última experiencia en la banca fue en el América de México en la temporada 21/22.

Noticias relacionadas

River espera ganar al Banfield en casa a la espera de un nuevo técnico. Puede que así convenzan a uno de los candidatos para acelerar su proceso y convertirse cuanto antes en entrenador de los 'Millonarios'.