Castigo a Samuel Eto'o: perdió los papeles en el palco VIP

Camerún dijo adiós a la Copa África en los cuartos de final tras caer ante una Marruecos que se citará con Algeria en la gran final. El presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol, el mítico Samuel Eto'o se llevó todo el foco mediático en la antesala del torneo: cesó al seleccionador, Marc Brys, y su sustituto fue un David Pagou que no llamó a Vincent Aboubakar, quien podía superar al exfutbolista de Barça, Mallorca o Inter como máximo goleador histórico de Camerún.

Brys, que se agarraba al hecho de que, al haber sido nombrado selecionador nacional por el Ministerio de Deportes no podía ser despedido por Eto'o, le dedicó unas palabras poco gratas en el programa belga 'VTM Nieuws' días antes del inicio de la Copa África: "Viene de alguien que es narcisista y se cree el mejor. Eto'o tenía desde el principio el objetivo de deshacerse de mí, desde el primer minuto me insultó".

Los Leones Indomables iniciaron su andadura en el torneo celebrado en Marruecos y cayeron eliminados a manos de la anfitriona. Hasta aquí, todo en orden. Pues bien, se produjo una imagen en el palco presidencial que no pasó para nada desapercibida durante el choque: Samuel Eto'o, visiblemente alterado en el palco VIP, protestó un penalti no pitado a favor de su selección dirigiéndose a Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Marroquí de Fútbol, y a Patrice Motsepe, presidente de la CAF.

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) anunció el pasado lunes la apertura de una investigación sobre los incidentes ocurridos durante el partido de cuartos de final entre Marruecos y Camerún (2-0). Y, un par de días más tarde, comunicó la sentencia: una suspensión de cuatro partidos y una multa de 20.000 dólares por su conducta durante el encuentro.

Una decisión, no obstante, impugnada por una Fecafoot que la calificó de "carente de justificación explícita" en un comunicado publicado en sus redes sociales.

El comunicado íntegro de la Fecafoot

"La Federación Camerunesa de Fútbol ha tomado conocimiento de la decisión n.º DC23312 dictada el 14 de enero de 2026 por el Comité Disciplinario de la Confederación Africana de Fútbol, en el marco de un procedimiento disciplinario iniciado contra su presidente en relación con supuestas infracciones cometidas durante el partido Marruecos-Camerún.

La Federación señala que esta decisión, que ha dado lugar a una suspensión de cuatro (4) partidos y una multa de veinte mil (20 000) dólares estadounidenses, carece de motivación explícita.

La FECAFOOT constata, además, que el procedimiento expreso que ha dado lugar a esta decisión suscita serias reservas en lo que respecta a los requisitos fundamentales de un juicio justo.

La Federación toma nota de la decisión de su presidente de ejercer, en los plazos y formas prescritos, los recursos previstos en la legislación aplicable.

La FECAFOOT reafirma su apoyo constante a su presidente y su compromiso con el respeto de los principios que rigen una justicia disciplinaria creíble".