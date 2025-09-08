Más castigo para Luis Suárez: ¡Otros tres partidos de sanción!

La MLS impuso un mayor castigo a Luis Suárez debido al escupitajo que le propinó a un miembro del cuerpo técnico de los Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup, que Inter Miami acabó perdiendo por 3-0. El Pistolero, que fue inicialmente castigado con seis encuentros de suspensión en la Leagues Cup, vio como el comité disciplinario de la MLS ordenó una sanción adicional de tres partidos.

"Luis Suárez (Inter Miami CF) ha sido suspendido por tres partidos de la temporada regular de la MLS. Cumplirá la suspensión de tres partidos el 13 de septiembre (contra Charlotte FC), el 16 de septiembre (contra Seattle Sounders FC) y el 20 de septiembre (contra DC United)", detalla la MLS en su comunicado.

A Steven Lenhart, integrante del staff de Seattle Sounders, "se le han revocado los privilegios de su credencial para lo que resta de la temporada regular y la postemporada 2025 de la MLS". "Solo podrá acceder a las zonas de asientos públicos durante los partidos de local del Seattle Sounders FC y no podrá estar en el terreno de juego ni cerca de él, ni en los vestuarios ni en sus alrededores, ni en el túnel de vestuarios. Su acceso se revisará de nuevo antes de la temporada 2026 de la MLS", informa la MLS.

Luis Suárez, en la tangana final contra Seattle Sounders / AP

De esta forma, el charrúa se perderá la totalidad de la Leagues Cup de 2026 y no estará a disposición de su técnico, Javier Mascherano, en los compromisos de la MLS contra Charlotte, Sounders y DC United. “Al finalizar el partido, el jugador del Inter Miami Luis Suárez fue reportado por el Cuerpo Arbitral por escupir a un integrante del cuerpo técnico de Seattle Sounders. De acuerdo con el Artículo 4.2.C del Reglamento de Competencia de Leagues Cup 2025, el Comité Disciplinario impuso a Suárez una suspensión de seis partidos. En consecuencia, no podrá participar, al menos, en la próxima edición de Leagues Cup hasta cumplir la totalidad de la sanción”, informó la Leagues Cup días atrás.