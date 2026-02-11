Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Athletic vs Real SociedadVuelta semifinales CopaPlayoffs Champions FemeninaCuadro Champions FemeninaBarcelona - Las Palmas Copa juvenilFlorentino SuperligaProtecció CivilSemifinales Copa del ReyPartidos Copa hoyBonolotoLesión RashfordDecoTest F1 directoAntonio LobatoFlick MadridNou PalauElecciones presidente BarçaSerratPaco JémezCésped Atlético - BarçaDroAston MartinAtlético - Barcelona horarioAtlético - Barcelona alineacionesLEC VersusAll Star NBA 2026Cuándo juega AlcarazLey alquileresCañizaresCalendario F1Ferran AdriaFermínToni SantosBonolotoJames Van der BeekVuelta semifinales CopaEl HormigueroSarah Santaolalla Pablo Motos
instagramlinkedin

LIGUE 1

Menos castigo para Endrick: la LFP le retira la tarjeta roja

El comité disciplinario de la liga francesa deja sin efecto la roja directa ante el Nantes y le sanciona con una segunda amarilla, por lo que su sanción se queda en un solo partido

Endrick, con el Olympique de Lyon

Endrick, con el Olympique de Lyon

X

Jordi Delgado

Jordi Delgado

El Olympique de Lyon y Endrick respiran aliviados. El Comité de Disciplina de la LFP, la liga profesional de Francia, anuló este miércoles la roja directa que el brasileño recibió esta pasada jornada ante el Nantes en el minuto 61 por una patada a destiempo a Dehmaine Tabibou, y la modificó por una tarjeta amarilla, lo que suponía su segunda en el partido.

Con esta decisión, Endrick, que se exponía a una sanción de dos a tres partidos, se queda tan solo con uno, por lo que perderá el partido de este próximo domingo ante el Niza en el Estadio Groupama.

Mathieu Vernice, árbitro del partido, le había enseñado la amarilla en primera instancia a Endrick (era la segunda tras la amonestación que recibió el delantero en el minuto 2 por una falta sobre Abline), pero el VAR le llamó para revisar la acción. Tras verla en el monitor, el colegiado decidió cambiar su decisión a roja, sorprendiendo a los presentes.

Así, dejando sin efecto la roja, Endrick podrá jugar ante el Estrasburgo el domingo siguiente (22 de febrero) y el vital partido del 'OL' ante el Olympique de Marsella el próximo 1 de marzo.

"Tras ver las imágenes y leer el informe del árbitro que proponía anular la tarjeta roja, la comisión disciplinaria decidió anular la tarjeta roja y sustituirla por una segunda tarjeta amarilla, lo que supuso la expulsión. Se le impuso una sanción de un partido", explicó la LFP en el comunicado publicado el miércoles por la noche.

Endrick, hasta su expulsión, había sido un jugador diferencial para Paulo Fonseca. El jugador cedido por el Real Madrid sumaba cinco goles y tres asistencias en seis partidos con el Olympique de Lyon.

Regalo personalizado a sus compañeros

Un gesto de Endrick también ha trascendido esta semana más allá del terreno de juego, y es que el brasileño ha regalado a todos sus compañeros de equipo un 'kit' de viaje personalizado con una consola para jugar a la Play Station 5 (PS5) durante sus concentraciones.

Noticias relacionadas

Cada caja, colocada delante de cada asiento en el vestuario incluye el nombre del futbolista, su dorsal y su bandera.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL