Menos castigo para Endrick: la LFP le retira la tarjeta roja

El Olympique de Lyon y Endrick respiran aliviados. El Comité de Disciplina de la LFP, la liga profesional de Francia, anuló este miércoles la roja directa que el brasileño recibió esta pasada jornada ante el Nantes en el minuto 61 por una patada a destiempo a Dehmaine Tabibou, y la modificó por una tarjeta amarilla, lo que suponía su segunda en el partido.

Con esta decisión, Endrick, que se exponía a una sanción de dos a tres partidos, se queda tan solo con uno, por lo que perderá el partido de este próximo domingo ante el Niza en el Estadio Groupama.

Mathieu Vernice, árbitro del partido, le había enseñado la amarilla en primera instancia a Endrick (era la segunda tras la amonestación que recibió el delantero en el minuto 2 por una falta sobre Abline), pero el VAR le llamó para revisar la acción. Tras verla en el monitor, el colegiado decidió cambiar su decisión a roja, sorprendiendo a los presentes.

Así, dejando sin efecto la roja, Endrick podrá jugar ante el Estrasburgo el domingo siguiente (22 de febrero) y el vital partido del 'OL' ante el Olympique de Marsella el próximo 1 de marzo.

"Tras ver las imágenes y leer el informe del árbitro que proponía anular la tarjeta roja, la comisión disciplinaria decidió anular la tarjeta roja y sustituirla por una segunda tarjeta amarilla, lo que supuso la expulsión. Se le impuso una sanción de un partido", explicó la LFP en el comunicado publicado el miércoles por la noche.

Endrick, hasta su expulsión, había sido un jugador diferencial para Paulo Fonseca. El jugador cedido por el Real Madrid sumaba cinco goles y tres asistencias en seis partidos con el Olympique de Lyon.

Regalo personalizado a sus compañeros

Un gesto de Endrick también ha trascendido esta semana más allá del terreno de juego, y es que el brasileño ha regalado a todos sus compañeros de equipo un 'kit' de viaje personalizado con una consola para jugar a la Play Station 5 (PS5) durante sus concentraciones.

Cada caja, colocada delante de cada asiento en el vestuario incluye el nombre del futbolista, su dorsal y su bandera.