Cassano, exjugador de fútbol, carga contra el VAR: "Tiene que desaparecer, es inútil"

El VAR y las polémicas arbitrales siguen siendo el pan de cada día en el fútbol europeo. En España, por ejemplo, se cumplió un fin de semana especialmente crítico respecto a las decisiones de los colegiados, como le sucedió al Levante con el tanto sobre la bocina de Pathé Ciss tras una mano clara, o el escandaloso tanto validado al Mallorca durante el choque ante el Espanyol en Son Moix.

Justamente, el mismo CTA confirmó que el gol en Mallorca no debió subir al marcador por falta de Samu Costa a Urko González: "En una disputa frontal entre dos jugadores, el defensor del Espanyol cae al suelo y el balón llega a otro atacante bermellón, que finaliza y marca gol, siendo concedido por el árbitro. El VAR, tras analizar la jugada, recomienda al árbitro revisarla, porque considera que antes del tiro, el jugador del Mallorca golpea temerariamente el pie del defensor sin llegar a tocar el balón, por lo que debería de decretar falta del delantero".

Dumfries reclamándole a Manganiello / EFE

Las polémicas, no obstante, están sucediendo en todo el mundo del fútbol. En Italia, por ejemplo, este fin de semana surgió una muy grande durante el partido que enfrentaba al Inter y la Atalanta, y que acabó empatado 1-1. El gol de la 'Dea' no debió subir al marcador por una falta previa sobre Denzel Dumfries que ni el árbitro Manganiello ni el VAR lograron sancionar, además de otro penalti que no se pitó en favor de Davide Frattesi.

Antonio Cassano, exfutbolista / EFE

Al respecto habló Antonio Cassano. En el marco del espectáculo 'Viva el Futbol', al que asistió en el Teatro Acimboldi de Milán, el exfutbolista del propio Inter y del Real Madrid habló con el portal 'Fc Inter 1908' para analizar la polémica de Dumfries y los constantes errores arbitrales en el fútbol italiano y europeo. Como de costumbre, el 'Bambino' fue claro.

"Para empezar, tenemos que deshacernos del VAR, lo vengo diciendo desde el principio. Es inútil, no tiene sentido. Hubo un penalti clarísimo para el Inter y tocaron a Dumfries, nunca es simulación. En cuanto al penalti a Frattesi... puedo entender que el árbitro no lo viera si es malo, pero ¿qué estaban haciendo esos tipos?", sentenció Cassano en sus explosivas declaraciones.

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Finalmente, el exjugador, que también cuenta con pasado en el Parma, la Roma o Sampdoria, dejó claro que son errores conscientes: "En mi opinión, hay que pensar en la mala fe: si un jugador es malo, se queda en casa, y lo mismo un entrenador. Si estas cosas continúan... La Penna (árbitro), por ejemplo, volvió al campo después de armar un lío".