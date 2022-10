'Caso Pogba': "Ya no quería jugar al fútbol"

El diario Journal du Dimanche desvela que Pogba fue atacado con armas "Tenía miedo por sus hijos, su esposa, su familia", asegura su amigo Boubacar Camara

Salen a la luz más informaciones sobre el 'Caso Pogba'. En este caso, el diario Journal du Dimanche, ha desvelado que Pogba fue atacado por hombres encapuchados y con armas, el pasado 19 de marzo.

"Tenía miedo. Los dos tipos me apuntaron con sus armas." Al campeón del mundo le pidieron un total de 12 millones de euros para salvarle la vida. "Dado que me tenían así a punta de pistola, les dije que pagaría. Cuando los dos encapuchados se marcharon, Roushdane me dijo que tenía que pagar porque, de lo contrario, todos estábamos en peligro", dijo el jugador a los investigadores.

El suceso fue traumático para Pogba. Así lo contó su amigo Boubacar Camara durante el interrogatorio a los investigadores de la Oficina Central de Lucha contra el Crimen Organizado (OCLCO). "Pogba ya no quería jugar al fútbol. Estaba llorando. Le dije que se calmara. Llamó, no sé a quién. Tenía miedo por sus hijos, su esposa, su familia".

Un episodio que dejó al futbolista en estado de shock.