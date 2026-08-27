El 'caso Leao' tiene una solución: "Llega a un punto en el que es mejor irse"

Rafa Leao se ha convertido en un problema para el AC Milan y para Ruben Amorim. El entrenador portugués, que se ha hecho cargo del conjunto 'rossonero' este verano, ya ha dejado claro en varias ocasiones que no cuenta con el extremo, también portugués.

El que fuera la gran figura del club, por lo tanto, está en la rampa de salida, y parece que su caso puede desencallarse en estos últimos días del mercado de fichajes. Según se apunta desde Italia, el jugador de 27 años tiene una propuesta firme de la liga turca, además de una opción en la Premier League.

A priori, una de las grandes ligas sería prioridad para Leao, y es por eso que es la propuesta del Aston Villa es ahora mismo la que más fuerza coge.

"Leao solo ha entrenado una vez y no está en condiciones de jugar, así que no estará. Elegiré al mejor equipo, mientras que para el mercado de fichajes tenemos que esperar otros cinco días hasta su cierre", dijo Amorim este viernes en la rueda de prensa previa al partido ante el Venezia en San Siro. "Hay que tener la mentalidad adecuada y, a veces en el fútbol, llega un momento en que es mejor irse y buscar otras opciones. Hoy estamos en esa situación".

"Leao es un jugador excelente; con la mentalidad adecuada, puede jugar en cualquier equipo del mundo", añadió.

En las últimas horas, Fabrizio Romano había informado de que el Galatasaray había alcanzado un acuerdo con el Milan para el traspaso de Rafael Leão por 45 millones de euros fijos más variables. Sin embargo, la operación todavía no está cerrada, ya que el internacional portugués no ha dado su visto bueno al conjunto turco.

El club de Estambul necesita ahora convencer al futbolista para completar una operación que ya cuenta con el acuerdo entre las dos entidades. Leão está valorando sus opciones y también mantiene abierta la posibilidad de continuar su carrera en la Premier League.

Esto ha permitido que el Aston Villa vuelva a entrar en la puja por Rafael Leão. El conjunto dirigido por Unai Emery necesita reforzar su delantera y el internacional portugués se ha convertido en una de las principales opciones para potenciar el ataque de los 'villanos' en este tramo final del mercado.

La decisión, en cualquier caso, está ahora en manos del futbolista. Según Sacha Tavolieri, el portugués podría tomar una decisión definitiva durante las próximas horas. El periodista añade que el Aston Villa está dispuesto a mejorar su propuesta en el apartado salarial para convencer al atacante, que se habría convertido en la prioridad del conjunto de Unai Emery para lo que resta de mercado.

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Hace unos días, tras el debut con victoria del AC Milan en la Serie A ante el Torino (1-2), Amorim afirmó que "Leao no es importante en este momento. Ni en ningún momento. Lo más importante siempre es el equipo, es lo más importante. Estoy muy feliz con Cissé. Tenemos que estar preparados si, un jugador no está disponible para el equipo, tener a otro que pueda ayudarnos a ganar. Ahora veremos qué pasa en el final de mercado".