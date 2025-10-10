El caso Gyökeres estuvo a punto de estallar: "Cerraron con el United a nuestras espaldas..."

Viktor Gyökeres fue uno de los grandes fichajes de este verano. Tras su buena temporada en el Spoting CP, el delantero sueco fue una de las piezas más codiciadas entre los equipos que buscaban un nuevo '9', y muchos estuvieron en la puja.

Al final, el Arsenal de Mikel Arteta fue el equipo que se llevó su firma, pero hubo otros que lo intentaron hasta el último momento, también en la propia Premier League, donde Gyökeres ya había jugado en el pasado, en las filas del Brighton and Hove Albion.

Ahora, uno de sus representantes, Jonathan Chalkias, desveló en el podcast Studio Allsvenskan que rechazaron una oferta salarial, equivalente a 36 millones de euros netos por año, de Arabia Saudí antes de su fichaje por el Arsenal, y que el Manchester United pudo hacerse, a última hora, con él.

"Las ofertas de Arabia Saudí eran cifras desorbitadas... Se supone que debemos actuar en nuestro propio beneficio. ¿Tenemos también un porcentaje? Claro que sí. Es mucho dinero. Quizás Viktor debería hablar algún día. No creo que lo hayamos presionado ni una sola vez para que aceptara aquella propuesta. Al final, el dinero va y viene. Además, este fichaje por el Arsenal también nos aporta mucho en términos de marketing", comentó el agente.

"Si Hugo Viana hubiera seguido en el Sporting en ese momento, las negociaciones por la salida de Gyökeres se habrían cerrado en una hora. Desde el club habían pactado un acuerdo con el Manchester United a nuestras espaldas, y eso nos causó un problema. El United ofrecía una cifra de traspaso más alta... (de los 65,8 millones que pagó el Arsenal)", añadió. "Cada vez que lo llamaban decía: ‘no, no, no’, porque él quería ir al Arsenal”.

Por último, Chalkias quiso aclarar que el club le había concedido permiso al jugador justo cuando en Portugal se filtró que estaba en huelga. "Le habían dado libre, fue una mentira... Gyökeres debería hablar algún día; merecía más respeto".