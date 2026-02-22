El 'caso Coutinho' pone al fútbol en alerta

Philippe Coutinho (Rio de Janeiro, 1992) puso punto final a su etapa en Vasco da Gama para "priorizar mi salud mental". Y es que, a veces, dar un paso al lado es necesario. Sorprendió a propios y a extraños al comunicar el pasado miércoles que había solicitado la rescisión de su contrato con la entidad carioca porque se encontraba "muy cansado mentalmente" tras sufrir críticas y abucheos por parte de su propia afición durante las últimas semanas.

"Es el momento de dar un paso atrás", indicó. El ex de Liverpool o Barça manifestó que "ser juzgado por incontables personas por algo que no forma parte de mi carácter es muy difícil” en un comunicado en el que calificó el regreso a sus orígenes como una de las decisiones más importantes de su carrera: "En ese momento, camino al vestuario, sentí y entendí que mi ciclo en el club había terminado, y no volví para priorizar mi salud mental. Eso duele mucho", lamentó.

'Cou' tenía vínculo con Vasco hasta junio de este año y, según apuntaban en Brasil, existían conversaciones para ampliar su contrato. Por ello, su petición cogió por sorpresa a la directiva. Que fuese víctima de insultos al ser sustituido al descanso del partido ante Volta Redonda del Campeonato Carioca fue la gota que colmó el vaso.

Y no sólo sintió el menosprecio de su hinchada, sino también de influencers vinculados al club. Las redes sociales son el mayor altavoz, pero un mal uso puede derivar en episodios intolerantes como este, de comentarios tóxicos que dañan al futbolista. En Brasil ya se denunciaron comentarios y/o comportamientos de este índole y están dispuestos a plantarse para evitar más casos.

Brasil dice basta

En agosto de 2025, por ejemplo, un molesto Filipe Luis habló de las críticas de la afición de Flamengo tras su eliminación copera ante Clube Atlético Mineiro: “Las exigencias del hincha de Flamengo, de las redes sociales ni siquiera comento, es una selva. Si te guías por las redes sociales, la verdad no está ahí. Hay personas sacándolo todo hacia afuera”.

No es el único. Abel Ferreira, técnico de Palmeiras, aseguró que Vitor Roque recuperó su mejor versión tras recibir el cariño de la hinchada de 'Verdao': “El jugador no es inmune a las críticas. Aún es un chico, tiene 20 años. Estamos aquí con los brazos abiertos para ayudar”.

Vitor Roque, más Tigrinho que nunca / @Palmeiras

Rogério Ceni, preparador de Bahia, usó su comparecencia tras ganar a Flamengo la pasada campaña para manifestar que “hay algunos jugadores que, por nombre, ya no agradan a la gente" y "ya son execrados incluso antes de aparecer en la alineación". "Y entonces esos jugadores ya son juzgados, prejuzgados, antes de que empiece el partido, ¿sabes? Y en la vida tenemos que darles una oportunidad a las personas para que demuestren lo que valen", concluyó.