Casemiro sentencia el debate: "Messi es el Dios del fútbol"

Casemiro ya es nuevo jugador del Inter Miami. El brasileño iniciará una nueva etapa fuera de Europa y compartirá vestuario con un jugador que fue su máximo rival durante varios años: Leo Messi. Durante su etapa en el Real Madrid, tuvo que lidiar con todas las diabluras del astro argentino en la frontal y ahora tiene la suerte de jugar y aprender a su lado.

"Quiero estar siempre con los mejores, soñaba todos los días estar con él, jugar con él; sé que es imposible pararlo, nunca he conseguido pararlo, siempre necesitaba la ayuda de mis compañeros", comentó el brasileño en su presentación. Un acto curioso, pues el jugador ya debutó este sábado en el triunfo de su nuevo equipo contra el CF Montreal por la mínima (1-0).

Casemiro ficha por Inter Miami / INTER MIAMI

Todos los jugadores sueñan jugar con uno de los mejores de todos los tiempos, estoy viviendo un sueño. Quiero seguir creciendo. Quiero disfrutar con el Dios del fútbol", recalcó. Cabe recordar que Casemiro también ha jugado al lado de Cristiano Ronaldo, y en alguna ocasión había reconocido que el portugués era el mejor futbolista del mundo.

"Cristiano es el mejor del mundo y no quiero enfrentarme al mejor. Por eso, quiero que se quede", afirmaba Casemiro en el año 2017, cuando había rumores de una posible salida de la estrella blanca. Este mismo año, antes de fichar por Inter Miami, dejó unas declaraciones en las que ya ponía matices a esa afirmación. "Cristiano era el mejor, era otro mundo. Apartémoslo de la conversación. Pero para mí Bale era el más completo".

La marcha de Sergio Busquets había dejado un gran vacío en el Inter Miami. Su juego en el pivote era clave para gestionar la posesión en los partidos y dar orden a los ataques y a la defensa. El recambio del mediocentro español es otro jugador de gran nivel en esa posición, aunque de diferentes características. Un perfil más físico y jerárquico que técnico.

Titular en su debut

Desde el primer partido, Casemiro ya ha sido titular en la MLS. Jugó los 90 minutos en su debut, incorporándose lo antes posible a la dinámica del conjunto estadounidense. La relativamente tempranera eliminación de Brasil en el Mundial le permitió tomarse unos días de descanso antes de la finalización del propio torneo. Debido a ello, ha podido reincorporarse unos días antes que Leo Messi y Rodrigo de Paul.

Actualmente, el Inter Miami ocupa la segunda posición de la Conferenecia Este con 37 puntos, a dos del Nashville. El equipo liderado por Messi fue campeón en la pasada edición, por lo que lucha por revalidar el título y seguir dando alegrías a su afición. Sin duda, cuentan con un equipo capacitado para ello.