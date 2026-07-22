Casemiro, nuevo compañero de Leo Messi en Inter Miami: "Llegó el momento"

Era un secreto a voces y se hizo oficial este miércoles. El Inter Miami anunció el fichaje de Carlos Henrique Casemiro, que aterriza en la MLS como agente libre tras finalizar su andadura de cuatro temporadas en el Manchester United.

El que fuera mediocentro del Real Madrid, club con el que conquistó cinco Champions, afronta a sus 34 años una nueva etapa alejado de los focos del fútbol europeo. Firma con la entidad estadounidense un contrato de temporada y media, hasta la conclusión del curso 2027, con opción prorrogable hasta junio de 2029: "Inter Miami CF adquirió la prioridad de descubrimiento de Casemiro de LA Galaxy".

El fichaje del brasileño supone un salto de calidad para el equipo de Leo Messi, que ya cuenta en sus filas con Rodrigo De Paul, Luis Suárez o Sergio Reguilón, entre otros. Incluso el propietario de la entidad, Jorge Mas, aseguró que "la llegada de Casemiro refleja la ambición y la visión que definen al Inter Miami", puesto que el futbolista aportará "liderazgo, mentalidad ganadora y una trayectoria extraordinaria".

Motivado por "ganar y seguir creciendo"

"Nunca nos conformamos. Siempre buscamos crecer, mejorar y elevar nuestros estándares cada temporada. Hemos construido un club global con la visión de convertirnos no solo en el mejor club de Estados Unidos, sino también en un referente mundial", expresó Jorge Mas.

A la espera de la obtención de su visa P-1, Casemiro ya ofreció sus primeras declaraciones a los medios oficiales del club. El brasileño aseguró que "lo que más" le "motiva" es "ganar y seguir creciendo". "El proyecto que me presentó el Club, junto con el esfuerzo que todos hicieron para traerme aquí, significa mucho para mí”, apuntó.

“Estoy increíblemente agradecido y con muchas ganas de empezar para poder corresponder a esa confianza, no solo durante los 90 minutos del partido, sino también cada día en los entrenamientos. Solo puedo decir gracias, y daré todo de mí para devolver el cariño y la confianza que el Club me ha demostrado”, concluyó Casemiro.

El pivote defensivo, que acaba de disputar el Mundial con Brasil hasta los octavos de final, aterriza en Miami tras cuatro años en el United en los que conquistó dos títulos, la EFL Cup 22/23 y la FA Cup 23/24, y defenderá los mismos colores que Leo Messi, su rival antaño en los clásicos Real Madrid-Barcelona y Brasil-Argentina.