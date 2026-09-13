Casemiro, sobre su etapa en el Madrid: “Gané mucho, pero lo que más valoro es el respeto que me tenían”

Casemiro puede presumir de tener una gran trayectoria. Ha jugado en algunos de los clubes más importantes del mundo, además de defender durante años la camiseta de la selección de Brasil. Sin embargo, detrás del centrocampista de carácter fuerte y físico imponente existe una historia marcada por las dificultades que vivió durante su infancia.

El futbolista nació en São José dos Campos, una ciudad situada en São Paulo. Creció en un entorno humilde siendo el mayor de tres hermanos, una circunstancia que hizo que tuviera que asumir responsabilidades familiares desde muy pequeño, especialmente después de la ausencia de su padre y ante las dificultades que atravesaba su madre.

Durante el Mundial de Qatar 2022, una entrevista publicada por el medio argentino TN permitió conocer con mayor profundidad aquella etapa de su vida. Casemiro explicó entonces que su familia tenía importantes limitaciones económicas y que, en determinados momentos, los hermanos tenían que repartirse entre las casas de familiares porque no disponían de suficiente espacio en su propio hogar.

“No nací con una cuchara de plata, nací en una favela. Allí no sueñas con lujos, sueñas con sobrevivir. Y el fútbol fue mi salida, mi forma de ayudar a mi familia”, empezaba explicando Casemiro

La figura de su padre

La situación en casa también obligó al futuro futbolista a madurar antes de tiempo. Mientras su madre pasaba gran parte del día trabajando, él ayudaba con las tareas domésticas, preparaba la comida y permanecía pendiente de sus hermanos menores hasta que ella regresaba. Aquellas obligaciones formaron parte de su rutina mucho antes de que apareciera la posibilidad de convertirse en profesional.

“Desde pequeño, sabía que si quería llegar lejos, tenía que correr más, pelear más, sufrir más. Por eso mi estilo siempre ha sido así: fuerte, intenso, sin miedo a ensuciarme. Esa es mi identidad”, contaba.

La relación con su padre, Servando, terminó cuando Casemiro todavía era muy joven. Según explicó el propio jugador, una fuerte discusión con su madre provocó que abandonara el hogar y dejara de formar parte de la vida cotidiana de la familia. A pesar de la dureza de aquella experiencia, el brasileño ha explicado que no siente odio hacia él y que con el paso del tiempo aprendió a aceptar lo ocurrido.

En medio de aquella situación, el fútbol terminó ofreciendo a Casemiro algo más que una oportunidad deportiva. Su primer entrenador, Moreira, desempeñó un papel fundamental en su formación y se convirtió en una figura de referencia para el niño. El técnico no solo se preocupaba por su evolución como futbolista, sino que también le proporcionaba ropa, botas y consejos, ejerciendo en cierta manera un papel paternal.

Su consolidación en el Real Madrid

La etapa de Casemiro en el Real Madrid terminó convirtiéndose en uno de los capítulos más importantes de su carrera. Tras muchos años cedido, pasando por el Oporto, el brasileño llegó a asumir un papel fundamental en el centro del campo gracias a su rendimiento en el pivote, proteger a la defensa y dar libertad a sus compañeros más ofensivos.

Más allá de los trofeos, Casemiro siempre ha defendido el valor de su trabajo en la sombra. Su posición no suele estar reservada para los futbolistas que acaparan los focos, pero su función resulta clave para mantener el equilibrio de un equipo.

Casemiro y su infancia en Brasil. / Sport.es

“Gané mucho con el Real Madrid, pero lo que más valoro es el respeto que gané. No todo el mundo entiende qué hace un mediocentro defensivo. No siempre somos los héroes, pero sin equilibrio, no hay equipo. Juego para que mis compañeros brillen, y eso me basta. Porque cuando el equipo gana, tú también ganas”, decía.

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En total, 5 Champions League, 3 Ligas, 3 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de España, 3 Supercopas de Europa y una Copa del Rey. Además, disputó 366 encuentros con la camiseta madridista.