Carrusel Clasificación Mundial, en directo: Portugal, Italia, Inglaterra y Francia, hoy en vivo
Sigue en directo todos los partidos de clasificación al próximo Mundial
Xavi Turu
Sigue aquí en directo todos los partidos de clasificación al Mundial de 2026. Vive el Francia - Ucrania, Inglaterra - Serbia, Irlanda - Portugal, Moldavia - Italia y el resto de la jornada aquí en SPORT.
Carrusel Clasificación Mundial
¡Menos de diez minutos para que empiece a rodar la pelota!
Grupo K
En este Grupo K se encuentra una Inglaterra líder de la liguilla, con la clasificación en el bolsillo, y la segunda plaza se la jugarán Albania, que juega ante Andorra, y Serbia que se mide al combinado inglés. Una segunda plaza en juego que con Letonia y Andorra fuera de circulación.
Irlanda - Portugal
El conjunto luso buscará cerrar esa clasificación ante una Irlanda que ya está eliminada aunque jugando en casa y ante toda su afición, buscará dar guerra al combinado de Cristiano Ronaldo y compañía en un Aviva Stadium que seguro que presentará un buen aspecto.
Encuentros y resultados
Durante esta tarde de jueves también se han jugado partidos clasificatorios con estos resultados:
Azerbaiyán 0-2 Islandia
Armenia 0-1 Hungría
Noruega 4-1 Estonia
Los partidos de este jueves
Estos son los encuentros que se jugaran a partir de las 20:45 horas (CET):
ANDORRA - ALBANIA
INGLATERRA - SERBIA
FRANCIA - UCRANIA
IRLANDA - PORTUGAL
MOLDAVIA - ITALIA
¡¡MUY BUENAS NOCHES A TOD@S!!
Empezamos la retransmisión de este carrusel de los partidos para la clasificación del Mundial 2026. Dos últimas jornadas de estas eliminatorias que serán cruciales para saber qué conjuntos acaban por estar en esas zonas de privilegio y poder disputar esa Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
