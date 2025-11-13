Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos
En directo

En directo

FÚTBOL

Carrusel Clasificación Mundial, en directo: Portugal, Italia, Inglaterra y Francia, hoy en vivo

Sigue en directo todos los partidos de clasificación al próximo Mundial

Inglaterra, primera selección europea clasificada para el Mundial 2026

Inglaterra, primera selección europea clasificada para el Mundial 2026 / Mindaugas Kulbis

Xavi Turu

Sigue aquí en directo todos los partidos de clasificación al Mundial de 2026. Vive el Francia - Ucrania, Inglaterra - Serbia, Irlanda - Portugal, Moldavia - Italia y el resto de la jornada aquí en SPORT.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL