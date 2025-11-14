Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos
En directo

En directo

FÚTBOL

Carrusel Clasificación Mundial, en directo: Alemania, Países Bajos, Polonia y Croacia, hoy en vivo

Alemania, Países Bajos, Polonia y Croacia, entre otros equipos, juegan este viernes sus respectivos partidos

El seleccionador de Países Bajos, Ronald Koeman, durante la rueda de prensa previa al partido

El seleccionador de Países Bajos, Ronald Koeman, durante la rueda de prensa previa al partido / EFE/Piotr Nowak

Xavi Turu

Sigue aquí en directo todos los partidos de clasificación al Mundial de 2026. Vive el Croacia-Islas Feroe, Luxemburgo-Alemania, Polonia-Países Bajos y el resto de la jornada aquí en SPORT.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL