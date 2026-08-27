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Carragher, en riesgo de bancarrota por no pagar impuestos

La leyenda del Liverpool se enfrenta a una posible declaración de bancarrota por una deuda fiscal de hasta 800.000 libras

Jamie Carragher, exfutbolista del Liverpool

Jamie Carragher, exfutbolista del Liverpool / AFP

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EFE

Londres

Jamie Carragher, leyenda del Liverpool y uno de los comentaristas más importantes de la televisión británica, está en riesgo de bancarrota tras no pagar impuestos por valor de entre 700 000 y 800 000 libras (816 000 y 933 000 euros).

Según medios que han tenido acceso a la documentación de la Hacienda británica, el caso contra Carragher fue denunciado este miércoles.

"Ofrecemos nuestro apoyo a clientes que tengan deudas de impuestos y hacemos todo lo que podemos para ayudarles y que salgan de esta posición de endeudamiento, como el pago a plazos. La bancarrota es la última opción", dijo un portavoz de Hacienda a la cadena británica BBC.

Por su parte, los representantes de Carragher han asegurado que este es un asunto privado que será resuelto pronto y que se han llevado a cabo las acciones necesarias para ello. "Entendemos que no irá a mayores y que se resolverá inmediatamente", aclararon en un comunicado.

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Carragher fue futbolista del Liverpool entre 1996 y 2013 y ahora participa como comentarista en las retransmisiones de "Sky Sports" en Reino Unido y de CBS en Estados Unidos.

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