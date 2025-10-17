El caro castigo que un compañero de Ansu Fati deberá pagar por llegar tarde a un entrenamiento

Sébastien Pocognoli ha entrado con mano de hierro en el AS Monaco. El nuevo entrenador monegasco, que sustituye a Adi Hutter, ha implementado nuevas normas en el vestuario. Una de las más estrictas es la de la puntualidad. Y el primero en vivirlo en sus carnes ha sido el central Christian Mawissa.

Para hacer más 'divertidas' las multas por no ser puntuales, el entrenador belga ha implementado un 'juego' mediante una ruleta llena de castigos que debe hacer girar el jugador impuntual. Según vídeos que se han hecho virales en las últimas horas en redes sociales, destaca uno de Snapchat del mediocentro senegalés Lamine Camara, en el que muestra como Mawissa cae en el color violeta en el que se puede leer iPhone 16 Pro Max, lo que significa que deberá comprar este modelo de teléfono para todos los compañeros de equipo. Un castigo que le costará unos 41.500€, contando sus 28 compañeros.

Entre los otros castigos, la ruleta incluye una multa de 10.000€, una PS5 o una tarjeta regalo para la marca 'Louis Vuitton', además de opciones como 'tira de nuevo' o 'chico con suerte', que no supone ningún castigo.

Ansu se estrena ante su nuevo jefe

A nivel deportivo, Ansu Fati, que llegó a recuperar sensaciones con el entrenador que confió en él para llevarle a Mónaco y le preparó un plan físico personalizado, deberá ahora volverse a ganar el puesto con Pocognoli al mando. En cinco partidos jugados esta temporada, Ansu suma seis goles (cinco en Ligue 1 y otro en la Champions League).

El Mónaco, por su parte, sigue quinto en la tabla de la Ligue 1 con 13 puntos, cosechando cuatro victorias, un empate y dos derrotas, sumando 16 goles a favor y 12 en contra esta temporada en liga.

Dicen que entrenador nuevo, victoria asegurada. Veremos si esta norma aplica para Ansu Fati y los suyos este sábado ante el Angers SCO (19:00h) en el Stade Raymond-Kopa, en el debut de Sébastien Pocognoli como técnico rojiblanco.