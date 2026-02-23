Carlos Vicente, el ex del Alavés que dejó en evidencia a LaLiga, ya brilla en Inglaterra

La aventura inglesa de Carlos Vicente ya tiene premio en forma de gol. El extremo zaragozano, traspasado en el pasado mercado invernal por el Deportivo Alavés de LaLiga EA Sports al Birmingham City de la Championship (la segunda división inglesa) a cambio de ocho millones de euros, se estrenó como goleador en la Championship con un tanto de peso ante el Norwich City (1-2), en una victoria que consolida el gran momento del conjunto ‘blue’.

Su traspaso fue muy sonado. El futbolista, en el mejor momento de su carrera e importante para un club como el Alavés en la máxima categoría del fútbol español, salió hacia un equipo de la categoría de plata del país anglosajón, lo que reflejó la capacidad económica en ese país en contraposición a los equipos de España. Tras su llegada, Vicente afirmó que “el nivel de aquí no tiene nada que envidiar al de LaLiga”, aunque el fichaje evidenció, obre todo, la brecha abismal entre el ecosistema financiero de las ligas inglesa y española.

Bajo la dirección de Eduardo Coudet en Mendizorroza , sumaba cinco tantos este curso 2025/26, y con la zamarra blanquiazul contaba con un balance de 17 goles y 13 asistencias en 82 partidos tras su llegada procedente del Racing Ferrol en verano de 2024.

Adaptación exprés al esquema de Chris Davies y objetivo del ascenso

En Birmingham no ha necesitado periodo de aclimatación prolongado. A las órdenes de Chris Davies, técnico que ha apostado por un modelo dinámico y vertical, el aragonés ha participado en cuatro encuentros, siendo titular en dos de ellos. Su gol ante el Norwich es la confirmación de esa integración acelerada.

La acción fue pura esencia Championship: desmarque al espacio, velocidad y determinación. El envío de Bright Osayi-Samuel dejó a Carlos Vicente en ventaja y el extremo resolvió con un remate raso, superando al guardameta Vladan Kovacevic. Un tanto que abrió el marcador y reforzó su candidatura a pieza estructural en el tramo decisivo del campeonato.

Noticias relacionadas

El triunfo en Carrow Road, sumado al tanto de Marvin Ducksch, prolongó a ocho la racha de partidos sin derrota del Birmingham City. El equipo es séptimo clasificado y se sitúa a solo dos puntos del Wrexham AFC, que marca con 51 unidades la zona de playoff de ascenso a la Premier League.