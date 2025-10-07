Carlos Vela, el ex de la Real Sociedad que ahora brilla... ¡desde los palcos!

Quién no se acuerda de Carlos Vela. El mexicano es considerado una de las grandes leyendas de la Real Sociedad y la Liga. El atacante brilló durante 7 temporadas con el conjunto txuri-urdin, de la temporada 2011-12 a la 2017-18.

En la 12-13, Carlos Vela fue una de las piezas claves para que la Real Sociedad, en aquel momento entrenado por Philippe Montanier, lograse la clasificación para la UEFA Champions League, algo que el club no conseguía desde hacía una década. Pero en lo que todo el mundo se acordará fue de su faceta goleadora. Fue el máximo anotador de la Real Sociedad en cuatro campañas consecutivas, con 16 goles y 12 asistencias en todas las competiciones en la primera disputando la Champions.

En total, 66 goles y 40 asistencias en 215 partidos. Lo llamaban “Cracklitos”, un diminutivo que usaban tanto aficionados como compañeros. Pero tras dejar la Real, se marchó rumbo a la MLS, a Los Ángeles F.C, en la que disputó seis temporadas hasta su retirada.

Carlos Vela se convirtió en la máxima leyenda del club angelino, siendo el máximo goleador, asistente y participante desde su creación en 2018, y después de 6 años los llevó a varias finales conferénciales, de la MLS, e internacionales marcando uno de los mejores registros de un jugador en la MLS: 49 participaciones en una temporada, cuyo récord persigue, ni más ni menos, que Leo Messi.

De ser la estrella a un 'showman' en las gradas

Una vez retirado, Carlos Vela se ha dedicado a ir a ver los partidos de su equipo en el palco. Pero lo más destacado, además de su presencia, han sido los espectáculos que hace en el instante que la realización lo enfocan.

En los videomarcadores, se puede ver a Vela comiendo un nacho gigante, colocarse una bufanda de 3 metros, tomando el sol con una mascarilla y unos pepinillos en los ojos (a lo modo 'relax'), e incluso el mejor de todos, pintando un cuadro (literalmente) de su rostro con una corona en la cabeza. También, cenando con una mesa portátil, un mantel, un señor sirviendo la pimienta con un dispensador gigante y con una copa de vino.

Vela se lo puede permitir. Es una leyenda del fútbol mexicano. De meterle centros a Imanol Agirretxe, a dar espectáculo en las gradas de los estadios.