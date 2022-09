Carlos Tévez estalla y pone en duda su continuidad como técnico de Rosario Central

El club rosarino vive una situación institucional muy delicada, con unas elecciones programadas para el 18 de diciembre con irregularidades confirmadas en la asamblea "¿Con quién hablo para negociar las incorporaciones o los contratos que vencen? Nadie habla de fútbol, solo de política ", lamentó el exdelantero de la 'albiceleste'

La difícil situación institucional por la que pasa Rosario Central podría provocar que Carlos Tévez dejara el banquillo del equipo argentino. El club 'Canalla' tiene programadas unas elecciones para el 18 de diciembre en las que hay varias irregularidades en la asamblea, según confirmó la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ).

'El Apache' lamentó la situación y pidió una solución en forma de acuerdo para la propiedad del club. "Tengo la pretemporada preparada y los jugadores que quiero, pero así es muy difícil", afirmó.

"¿Cómo preparamos el equipo para el año que viene? ¿Con quién hablo por las incorporaciones, por los contratos? ¿A quién dejo libre? Primero hablaré con mis allegados y tomaré una decisión. Así es muy difícil seguir. Tenemos la pretemporada preparada y los jugadores que queremos, pero es difícil un futuro así", admitió el exdelantero de la 'albiceleste'.

"¿Con quién me siento a hablar de los once contratos que vencen? Que se pongan de acuerdo. ¿Qué futuro de Central quieren? Nadie habla de fútbol, solo de política. No se puede esperar hasta el 18 de diciembre para ver quién dirige el club", clamó Tévez. Está por ver si su ultimátum surge efecto.