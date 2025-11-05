Carlos Forbs, la 'bala' que hirió al Barça en Brujas

El encuentro que enfrentaba a Brujas y Barça en el Jan Breydel prometía ser animado, con goles, ocasiones y numerosas situaciones favorables para los delanteros de ambos conjuntos. Un pronóstico que se cumplió fue el de los goles, aunque no el del resultado, ya que el equipo belga sacó un empate (3-3) gracias a un estelar Carlos Forbs, que no se llevó el balón a casa por falta de puntería. El portugués fue una auténtica pesadilla para la adelantada defensa culé, aprovechando los espacios a su espalda.

Esta temporada es completamente clave para Carlos Forbs. Después de decepcionar en el Ajax -que apostó por él en agosto de 2023 al pagar 14 millones de euros al Manchester City para ficharlo- y en su cesión al Wolverhampton el curso pasado, el Brujas decidió invertir 6 millones de euros en su fichaje este verano. Las expectativas en torno a su figura eran altas por sus cualidades físicas, descaro y disparo, y crecieron tras sus primeras actuaciones con el equipo. Poco a poco se fue ganando un puesto en el once titular hasta convertirse en el gran héroe del choque contra el Barça.

Carlos Forbs, jugador del Brujas / AP

Forbs se presentaba como un futbolista letal frente a equipos como el Barça, superiores al Brujas en el aspecto técnico y táctico, y que obligan a sus rivales, normalmente, a replegarse y jugar al contraataque. O lo que es lo mismo, a aprovechar espacios a la espalda de la defensa. Cualquier pérdida de balón, con él en el campo, se podía convertir en una ocasión clara de gol. Pero debía demostrarlo sobre el césped.

'Doblete' y asistencia

Y cumplió. El extremo de solo 21 años demostró ser un buen antídoto al sistema de Hansi Flick. En apenas 17 minutos ya había regalado el 1-0 a Tresoldi y firmado el 2-1 para volver a adelantar a los suyos tras el empate de Ferran Torres a los 8 minutos. Pero lo peor aún estaba por llegar. El ‘9’ del Brujas, gracias a su potencia, velocidad y capacidad en el uno contra uno, siguió castigando a la zaga del Barça en el segunda parte.

Forbs y Balde en una acción del partido / Geert Vanden Wijngaert / AP

En el minuto 64, después de fallar un claro mano a mano ante Szczęsny, superó al polaco con una gran vaselina para poner de nuevo en ventaja a su equipo tras un auténtico golazo de Lamine Yamal. Una vez más, su superioridad en espacios abiertos daba rédito al conjunto dirigido por Nicky Hayen. Con el 3-2, incluso estuvo a punto de provocar un penalti de Alejandro Balde, pero el VAR intervino e hizo justicia al anular la decisión errónea del colegiado.

"Puede llevar al Brujas a dar la sorpresa en Europa"

Antes de que comenzase el torneo, SPORT contactó con un periodista vinculado a la actualidad deportiva de cada participante de la Champions para señalar a un futbolista a seguir por equipo. Yanko Beeckman, de HLN, encargado de cubrir la información del Brujas, propuso el nombre de Forbs porque podía “llevar al Brujas a dar la sorpresa en Europa”.

BRUGES (Belgium), 05/11/2025.- Carlos Forbs (R) of Brugge in action against Marcus Rashford of Barcelona during the UEFA Champions League league phase match between Club Brugge KV and FC Barcelona, in Bruges, Britain, 05 November 2025. (Liga de Campeones, Bélgica, Reino Unido, Brujas) EFE/EPA/OLIVIER MATTHYS / OLIVIER MATTHYS / EFE

Con dos goles y dos asistencias en cuatro partidos de Champions, no se equivocó. Por suerte para el Barça, el talento de Lamine Yamal de nuevo y el VAR, que anuló el 4-3 de Vermant en el descuento por falta sobre Szczęsny, permitieron arañar un punto que sabe a poco.