Cardoso Varela tira la puerta abajo en Europa con el Barça a la espera

Pocas historias iguales existen en el mundo del fútbol al de Cardoso Varela. Tiene tan solo 16 años, pero su caso ya se ha convertido en uno de los más sorprendentes que ha sacudido al fútbol europeo en los últimos tiempos.

En el verano de 2024, Cardoso Varela irrumpió con fuerza en el Europeo Sub-17 de Chipre, donde formó parte de una Portugal que alcanzó la final. El joven extremo se consolidó como una de las grandes revelaciones del torneo gracias a su velocidad, desequilibrio y talento en el uno contra uno.

Su rendimiento no pasó inadvertido. Y, en ese sentido, clubes de primer nivel como FC Barcelona, Borussia Dortmund o Manchester City mostraron interés en hacerse con sus servicios. Sin embargo, pocos meses antes de cumplir los 16 años, la historia dio un giro inesperado: sus representantes desaparecieron con él del radar, y el Oporto, el club en el que se formó, dejó de tener noticias sobre su situación o su paradero.

Tenía contrato con los 'dragones' hasta junio de 2024, pero en esa vinculación existía una cláusula por la que cualquier club que lo firmase antes de cumplir 16 años debía pagar una penalización de tres millones de euros. Es por ello que sus agentes optaron por llevar al jugador a la cuarta división croata a la espera de poder firmar por un gran equipo.

El Oporto reaccionó y denunció esta maniobra ante la FIFA para paralizar cualquier incorporación de Varela. "Ahora mismo, es prácticamente imposible que vuelva. Luché mucho y no puedo negar que en un momento pensé que lo había logrado cuando conseguimos hablar con Cardoso Varela, ya en Croacia. Lo que nos dijo fue preocupante: está completamente perdido", dijo por aquel entonces Vitor Bruno, entrenador del Oporto en ese momento.

Meses más tarde, con el vistobueno de la FIFA, Varela acabaría firmando por el Dinamo de Zagreb. “Vamos a cerrar definitivamente esta historia. Varela es jugador del Dinamo. Ha ganado todos los juicios contra el Oporto. La fiscalía también desestimó la denuncia y archivó el caso en octubre de 2024. La FIFA falló a favor en febrero y se inscribió como jugador del Dinamo”, admitió su agente Andy Bara.

Pese a los fuertes rumores que lo relacionaban con el Barça en el pasado verano, Varela renovó su contrato con el Dinamo de Zagreb. No obstante, este movimiento no modifica la planificación del club azulgrana, que negocia para que el joven jugador aterrice en 2026. El traspaso por el futbolista portugués parece girar en torno a los cinco millones, pero su rendimiento podría alterar esta cifra.

Por el momento, sigue en el Dinamo de Zagreb, donde ya ha disputado ocho partidos esta temporada y se destapó por completo este jueves con su primer tanto en la Europa League. Salió en el tramo final del partido para rescatar un punto contra el Malmö y convertirse en el cuarto goleador más joven de la competición europea.

“Varela es un fenómeno. Entró con hambre y nos salvó. A sus 16 años, con esa presión… es el futuro del club. Le daremos más oportunidades, se lo ha ganado”, señaló tras el partido su entrenador Sergej Jakirovic. Lo cierto es que todos los caminos apuntan a un posible fichaje por el Barça, pero, por el momento, sigue brillando en el Dinamo de Zagreb.