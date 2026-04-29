Así es la 'otra cara' del Cuti Romero: récord de expulsiones con el Tottenham y duros enfrentamientos con la directiva: "Solo aparecen para decir mentiras"

El FC Barcelona valora a Cristian Romero como alternativa al fichaje de Alessandro Bastoni para reforzar el centro de la defensa de cara al próximo verano. El central del Tottenham Hotspur encaja en el perfil que buscan Hansi Flick y Deco, ya que es diestro, juega habitualmente en el perfil derecho y reúne las características necesarias para reforzar una posición clave en el proyecto azulgrana.La opción de su fichaje ganaría fuerza en caso de descenso del Tottenham, circunstancia que abriría la puerta a una salida más accesible, ya que el central argentino dispone de una cláusula de salida en su contrato.

La calidad del Cuti no tiene debate. En su carrera profesional dio el salto a Europa muy joven, consolidándose primero en el fútbol italiano tras su paso por el Genoa y posteriormente por la Atalanta, donde su rendimiento lo situó entre los centrales más destacados de la Serie A. Más tarde llegó a la Premier League para jugar en el Tottenham Hotspur, donde se ha consolidado como referente defensivo, además de internacional con la selección argentina.

Una amarilla cada tres partidos

Ha sido expulsado en seis ocasiones: cuatro por ver dos tarjetas amarillas en el mismo encuentro y dos de forma directa. Una de estas últimas ocurrió recientemente y le supuso cuatro partidos de sanción, tras una dura entrada a Casemiro ante el United. En total, ha recibido más de 40 tarjetas amarillas con el club londinense, lo que equivale aproximadamente a una cada tres partidos y una expulsión cada 25 partidos, conviertiéndose, de esta manera, en el jugador del Tottenham con más expulsiones de la Premier League.

Duros enfrentamientos contra la directiva

Fuera del terreno de juego, Romero es bastante impulsivo y se le nota mucho cuando algo no le gusta. No es de los que se calla: si el equipo está mal o hay desorden, lo suelta. De hecho, más de una vez ha publicado mensajes bastante duros tras partidos del Tottenham Hotspur. No hay que irse muy lejos para ver ejemplos claro. Esta misma temporada, coincidiendo con la dramática situación, el argentino se ha pronunciado en diferentes ocasiones en contra de la actual directiva.

Tras una derrota ante el Bournemouth, el jugador habló sin ningún tipo de filtros sobre la gestión de la actual directiva: "En momentos como este, deberían ser otros los que salgan a hablar, pero no lo hacen, como viene sucediendo desde hace varios años. Solo aparecen cuando las cosas van bien, para decir algunas mentiras. Seguiremos aquí, trabajando, unidos y dando lo mejor de nosotros para cambiar las cosas. Especialmente en momentos como este, callar, trabajar más duro y avanzar todos juntos es parte del fútbol. Juntos, será más fácil".

Cuti Romero, jugador del Tottenham, se lesionó en el partido de Premier League ante el Sunderland / X

Lo sucedido ante el Bournemouth no fue el único enfrentamiento contra su propio equipo. El pasado mes de febrero, el Tottenham logró el empate ante el City (2-2) y mandó un dardo a la planificación deportiva del club: "Gran esfuerzo de todos mis compañeros, estuvieron increíbles. Quería estar disponible para ayudarlos incluso sin sentirme bien, especialmente porque solo teníamos 11 jugadores disponibles; increíble, pero cierto y vergonzoso", sentenció.

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Romero es la gran alternativa que tiene Deco en caso de que no pueda cerrarse el fichaje de Bastoni. El argentino cumple todos los requisitos técnicos para reforzar el eje de la defensa y por el carácter que muestra fuera de los terrenos de juego, puede convertirse en uno de los líderes del vestuario azulgrana.