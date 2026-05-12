¡La cara de Cristiano es un poema! Así reaccionó al surrealista autogol que retrasó su primer título en Arabia

Cristiano Ronaldo estaba a escasos segundos de celebrar la ansiada liga en Arabia Saudí con el Al Nassr, pero Bento, portero de su equipo y tercer meta de Carlo Ancelotti en la selección brasileña, decidió que, por lo menos hoy, no iba a ser el día.

El Al Nassr ganaba por la mínima a su máximo competidor en la pelea por el título, el Al-Hilal, cuando en el minuto 90+8 el portero brasileño cometió un gravísimo error en un saque de banda y se metió el gol del empate en su propia portería, retrasando el alirón del que sería el primer título oficial del 'Bicho' en su exótica aventura en la península arábiga.

Con el empate 'in extremis', el Al Nassr mantiene una renta de cinco puntos sobre el Al-Hilal, que tiene un partido pendiente por disputar. Todo apunta a que el equipo de CR7 ganará el título, pero, si dejara escapar el triunfo en la última jornada, el conjunto de Karim Benzema tendría la última palabra en una Saudi Pro League que estuvo en el foco mediático hace unos meses por el tremendo enfado del internacional portugués al conocer que su excompañero en el Madrid fichaba por su gran rival en Arabia.

Una reacción genuina

Esta vez, con el inverosímil autogol de su compañero, Cristiano, que había sido sustituido en el minuto 83 por Al Hamdan, volvió a ser protagonista por su genuina reacción en el banquillo. Simplemente, el ex del Real Madrid no se lo podía creer. Sonreía con resignación y negaba con la cabeza mientras se llevaba la mano derecha al rostro.

Lo más probable es que su equipo consiga el título el próximo 21 de mayo en casa ante el Damac, pero, literalmente, Cristiano Ronaldo y su Al Nassr estaban a diez segundos de la gloria y de romper un dato bastante impactante: el último trofeo oficial a nivel de clubes del astro portugués fue la Coppa Italia en la temporada 2020-21 con la Juventus.

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Por su parte, el Al Hilal se enfrentará al Neom en casa el próximo 16 de mayo y, después, jugará la última jornada liguera ante el Al Fayha a domicilio, el mismo día (21 de mayo) y a la misma hora (20.00 hora española) que el choque del Al Nassr. ¿Habrá 'sorpasso' final?