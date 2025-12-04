El capitán del Estrasbourgo, suspendido por declaraciones polémicas: "Pensaba que la ciudad estaba en Alemania"

El nombre de Emmanuel Emegha empieza a sonar cada vez con más fuerza en el mundo del fútbol. En septiembre fue noticia al confirmarse su fichaje por el Chelsea a partir de la temporada 26/27, en lo que supone otra operación más entre los dos clubes pertenecientes al grupo BlueCo.

Al delantero neerlandés de 22 años y 1'96 metros se le augura un gran futuro deportivo, aunque ciertos comportamientos empiezan a preocupar tanto a su club actual como a los 'blues'. Ayer, Emegha fue sancionado con un partido de suspensión tras unas declaraciones polémicas que, según el comunicado, "comprometían los valores, expectativas y normas del club".

"El Racing reafirma su compromiso con los principios esenciales de conducta ejemplar y respeto a la institución. Emegha se reincorporará a la plantilla después de cumplir la sanción", añadía el escrito, dejando claro que el capitán no formará parte de la expedición a Toulouse el sábado.

La controversia surge a raíz de unas palabras tras la victoria ante el Lille a principios de noviembre, cuando insinuó que el equipo no había podido ganar antes al PSG ni al Mónaco porque él no estaba. Unas declaraciones que sentaron mal internamente, sobre todo teniendo en cuenta que tiempo atrás reconoció en una entrevista que pensaba que Estrasburgo estaba en Alemania, y no en Francia.

"Devuelve tu brazalete"

La polémica reciente reaviva las dudas sobre su rol como capitán, ya cuestionado desde que se anunció su traspaso al Chelsea. La afición, a menudo crítica con la multipropiedad, expresó su malestar con una pancarta que decía: "Emegha, peón de BlueCo. Después de cambiar de camiseta, devuelve tu brazalete". Con el paso de los meses, y gracias a sus goles, la tensión se ha ido rebajando.

Aun así, su protagonismo ha ido a la baja por el gran momento de Joaquín Panichelli. El ex del Mirandés ha irrumpido con fuerza en la Ligue 1 y es actualmente el máximo goleador del torneo con 9 goles, solo por detrás de Mason Greenwood.

En cualquier caso, Emegha viajará en julio a Londres para iniciar una nueva etapa con un papel todavía incierto, en un equipo donde deberá competir con Joao Pedro, Liam Delap y Marc Guiu, con una cesión como escenario más probable.