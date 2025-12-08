'Capitán América' lo vuelve a hacer

'Capitán' América lo volvió a hacer en la Serie A. Christian Pulisic lideró una victoria más del Milan, esta vez en condición de visitante ante el Torino (2-3), reafirmando su excelsa temporada con los 'rossoneri': siete goles en nueve partidos, dos asistencias y líder del proyecto dirigido por Massimiliano Allegri, más aún con la dolorosa noticia de la lesión de Rafa Leao, que cayó tras media hora de partido.

El equipo turinés recibía a los milaneses en la jornada 14 de la Serie A, buscando dar el salto que les alejara de la zona baja y les pusiera en posición de acercarse a la zona Europa. Y qué mejor que ante los de Allegri, que batallaban por ser colíderes al cierre de la jornada. Empezaron bien los locales, que a los 10' ya estaban en ventaja gracias al tanto de Vlasic, de penalti.

DE ZAPATA A PULISIC

Entonces apareció Duván Zapata. El colombiano aprovechó una asistencia del propio Vlasic y, entrando al área, clavó un zapatazo imparable para aumentar la ventaja, estrenando la cuenta goleadora esta temporada y asegurando, de esta manera, su 12ª temporada en Italia marcando goles en la máxima categoría. Toda una leyenda del 'Calcio'.

Intentó el equipo 'rossonero' llegar a la igualada y el primer paso lo puso Rabiot, tras asistencia de Tomori. Aunque tendrían una muy mala noticia: la lesión de Rafa Leao sobre la media hora de partido. En su lugar entró Samuele Ricci, pero la salvación pasaba por las botas de Pulisic: el estadounidense se apuntó un doblete en diez minutos para sumar tres puntos clave en la lucha por el título.

El Milan firma, entonces, el coliderato junto al Nápoles, al que aventaja por diferencia de gol. Su rival, por el contrario, se hunde en la 16ª plaza, acercándose peligrosamente al descenso.