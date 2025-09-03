Caos en el Leverkusen: Ten Hag explota, la 'traición' con Lucas Vázquez y una nueva leyenda del Madrid en el banquillo

Tres partidos fueron suficientes para que el Bayer Leverkusen tomase la drástica decisión de fulminar a Erik ten Hag. El entrenador neerlandés, que llegó al club alemán en el mes de julio con el objetivo de consolidar al equipo de las aspirinas en la élite europea, no llegó ni a la tercera jornada liguera. Debutó oficialmente con victoria en la primera ronda de la Copa, pero un empate y una derrota en los dos primeros encuentros de Bundesliga fueron suficientes para dinamitarlo todo.

Erik ten Hag sonrie durante su presentación como nuevo entrenador del Bayer Leverkusen / AP Photo/Martin Meissner

Simon Rolfes, director deportivo del club, explicó que "teníamos la sensación de que esto iba en una dirección equivocada y, antes de llegar al destino equivocado, preferimos actuar ya". Sin embargo, para Ten Hag, que no se guardó nada para él al ser despedido, el problema siempre fue la confianza. "La decisión de la directiva del Bayer Leverkusen de darme de baja fue una completa sorpresa. Despedir a un entrenador tras solo dos partidos de liga no tiene precedentes".

"Este verano se han ido jugadores clave que fueron parte de los éxitos pasados. Construir un equipo nuevo y cohesionado es un proceso que requiere de tiempo y confianza. Un entrenador merece espacio para implementar su visión, marcar la pauta, dar forma al equipo y dejar huella con su estilo de juego", añadió el ex del United, que llegó al BayArena con la ardua misión de sustituir a Xabi Alonso.

El fichaje de Lucas Vázquez, el 'detonante'

Una clara muestra de esta falta de confianza que menciona es el fichaje de Lucas Vázquez. Según cuenta BILD, el acuerdo se llevó a cabo a las espaldas de Ten Hag, algo que a posteriori sentó muy mal al técnico. El neerlandés no supo que contaría con el exfutbolista del Real Madrid hasta el pasado 26 de agosto, cuando ya había pasado el reconocimiento médico y había firmado su contrato.

Lucas Vázquez ficha por el Bayer Leverkusen hasta 2027 / Bayer04

Si la situación entre club y entrenador ya estaba algo mermada, la manera en la que llegó el gallego a tierras teutonas acabó de romperla del todo. Su destitución se hizo pública tan solo seis días después de la llegada del gallego con un comunicado bastante frío.

Raúl González, candidato al banquillo

Aunque para Ten Hag -y muchos aficionados del deporte rey- su despido "no tiene precedentes", en el Leverkusen ya han pasado página y piensan en el mejor candidato posible para asumir el proyecto. La presión de relevar a Xabi Alonso es importante y, a los ojos del equipo de las aspirinas, demasiado para el neerlandés. Sin embargo, aunque quieren tomarse la decisión con tranquilidad para no dar ningún paso en falso, ya tienen en mente un nombre: Raúl González Blanco.

Raúl González, en su etapa de entrenador del Castilla / 'X'

El mítico exdelantero del Real Madrid, que tiene experiencia en Alemania tras su paso como futbolista por el Schalke 04, gusta en la cúpula del Leverkusen. Pese a ello, sobre la mesa también está la posibilidad de Edin Terzic, entrenador del Borussia Dortmund durante la temporada 2023-24, y Marco Rose, responsable técnico del RB Leipzig. Sea como fuere, de momento, el inicio de temporada en el Leverkusen está siendo una auténtica locura.