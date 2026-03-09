Caos en el Cruzeiro - Atlético Mineiro: 23 expulsados tras una batalla multitudinaria

Una batalla campal entre Cruzeiro y Atlético Mineiro robó el foco de atención en la final del Campeonato Mineiro 2026, que terminó entre golpes y 23 jugadores expulsados, eclipsando la conquista del ansiado título de Cruzeiro y manchando el fútbol brasileño.

La final de ensueño con el Superclásico Mineiro se definió con un gol de cabeza, cortesía de Kaio Jorge a los 60 minutos, cortando la sequía del Cruzeiro de siete años sin alzar el título estadual y rompiendo la de Mineiro -- que había ganado los seis anteriores --, pero lejos estaba Jorge de ser el protagonista de la historia.

Segundos separaban al local Cruzeiro de celebrar el título con su gente. En lo que parecía ser la última jugada, el arquero del Mineiro, Everson Marques, se lanzó por un balón que había quedado tendido en el área y en su lance derribó a Christian Alves (Cruzeiro), quien le propinó un golpe en la cabeza y a quien después sometió mientras se encontraba en el suelo.

Pelea campal

La acción del portero desató una fúrica reacción de los jugadores del Cruzeiro, que arremetieron contra él antes de que el árbitro -- quien vio las acciones de frente -- siquiera pudiera sacar las tarjetas para sancionar a los jugadores.

Tras derribar al guardameta, los jugadores del Cruziero continuaron pateándolo y consecuentemente, el resto de jugadores -- en el campo y también quienes se encontraban en la banca -- se adentraron en una pelea campal en la que únicamente los miembros del cuerpo técnico lograron calmar los ánimos.

Todos expulsados

Expectante de la situación, el árbitro únicamente tomó nota y al final del conflicto expulsó a 23 jugadores, 12 de Cruzeiro y 11 de Atlético Mineiro. Curiosamente, entre los expulsados figuran siete jugadores que ni siquiera tuvieron minutos en el partido.

Como apunta en el acta arbitral, Everson Marques y Christian Alves fueron expulsados por sus faltas mutuas y dar inicio a la pelea, mientras que al resto de jugadores se les expulsó por participar en la misma con golpes o patadas.

Con el Mineirão ya finalizado, el próximo encuentro entre ambos equipos será en el Brasileirao el 3 de mayo en la jornada 14 del torneo.