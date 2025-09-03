Un canterano del Lyon, acusado de asesinar a un joven de 16 años

Las autoridades francesas investigan la muerte de un adolescente de 16 años ocurrida la noche del domingo 31 de agosto en Caluire-et-Cuire, en la ciudad de Lyon, Francia. La víctima, identificada como Chems Z., perdió la vida tras recibir una herida de arma blanca en la avenida Alexander Fleming, hacia las 22:30 horas.

En el lugar del ataque se desplegó un importante dispositivo policial y sanitario, pero los intentos de reanimación resultaron infructuosos. Al día siguiente, vecinos y allegados colocaron un retrato del joven en el sitio de los hechos en señal de homenaje.

EL JOVEN, INSCRITO EN LA ACADEMIA DEL OL

La Dirección de Policía Nacional informó el lunes que un sospechoso había sido arrestado y puesto bajo custodia policial. Según fuentes citadas por el diario 'Le Progrès', se trata de un menor de 13 años, residente en Caluire-et-Cuire. El joven, cuya identidad no ha sido revelada, está inscrito como jugador en la Academia del Olympique Lyon.

El caso ha sido confiado a la División de Criminalidad Territorial, encargada de esclarecer las circunstancias del ataque. Por el momento, no han trascendido detalles sobre el motivo de la agresión ni sobre la relación entre la víctima y el sospechoso.

El fallecimiento de Chems Z. ha generado conmoción en Caluire-et-Cuire, una localidad residencial situada en el área metropolitana de Lyon. Vecinos y conocidos del joven expresaron su consternación ante un hecho que se suma a otras agresiones con arma blanca registradas en distintas ciudades francesas en los últimos meses.

Las autoridades locales han subrayado la necesidad de mantener la prudencia en la difusión de informaciones sobre el caso, en atención tanto a la investigación en curso como a la edad de los implicados.

Mientras avanzan las diligencias, el retrato de Chems Z. colocado en la avenida Alexander Fleming se ha convertido en un punto de recogimiento para familiares, amigos y habitantes del barrio, que buscan rendir tributo a la memoria del joven asesinado.