Cannavaro se pone al frente de la selección de Uzbekistán

El italiano Fabio Cannavaro ha sido nombrado entrenador de la selección de Uzbakistán, anunció este lunes la Federación de Fútbol uzbeka.

"¡Fabio Cannavaro es el entrenador de la selección nacional de Uzbekistán!", señala el mensaje oficial en las redes sociales de la federación. nLa nota agrega que el exinternacional italiano preparará al combinado del país asiático para el Mundial de 2026.

La nota de la federación uzbeka confirmó también el que será el cuerpo técnico del italiano. Eugenio Albarella ejercerá de Entrenador asistente (anteriormente trabajó con la selección nacional de Japón, Juventus, Udinese y Dinamo Zagreb); Francesco Troise será el preparador físico (anteriormente en Benevento, Udinese y Dinamo Zagreb); y Antonio Chimenti como entrenador de porteros (trabajó con las selecciones juveniles de Italia, Sampdoria y SPAL).

Se espera que hoy Cannavaro ofrezca una rueda de prensa junto con la dirección de la Federación de Fútbol de Uzbekistán.

El exdefensa de la Juventus, Real Madrid y Parma trabajó previamente como entrenador en China y Arabia Saudí.