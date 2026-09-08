Candidatos al Balón de Oro 2026, en directo: lista completa de nominados al premio, hoy en vivo

Dembélé no tiene en cuenta a Lamine como candidato

Ousmane Dembélé es uno de los aspirantes al Balón de Oro, después de haberse impuesto en la edición pasada. No obstante, de manera sorpresiva, en una entrevista para 'France Football', se ha dejado fuera a sí mismo y a Lamine Yamal como posibles candidatos.

"¿Mis tres favoritos? Un poco revueltos: Kvara, Harry Kane, que tuvo una temporada buenísima, y creo que Kylian Mbappé. ¿Yo? ¡Para nada! Nunca me pongo en esas situaciones. Nunca voto por mí mismo. Si tuviera que votar, no lo haría", comentó el extremo del PSG.