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BALÓN DE ORO
Candidatos al Balón de Oro 2026, en directo: lista completa de nominados al premio, hoy en vivo
Sigue en directo la elección de los aspirantes a Balón de Oro 2026 y resto de galardones
Conoce las nominaciones a los diferentes premios de la edición de 2026, que se entregarán el próximo 26 de octubre en Londres
Los candidatos a mejor club masculino
Después de conocer los nominados a mejor club femenino, llega el turno del fútbol masculino, donde Arsenal, Bayern de Múnich, Bodo Glimt, Flamengo y PSG lucharán por el galardón.
El resto de clubes femeninos nominados a mejor club del año
Más allá del FC Barcelona, completan la lista de conjuntos nominados a mejor club femenino el Bayern de Múnich, el Club América, el Manchester City y el Olympique de Lyon.
El Barça, nominado a mejor conjunto femenino del año
El primer club femenino nominado a mejor equipo del año es el FC Barcelona, después de haber conseguido alzar los cuatro títulos en disputa de la pasada campaña, incluyendo la UEFA Women's Champions League.
Menos de cinco minutos para conocer a los primeros aspirantes
En menos de cinco minutos saldrán a la luz los primeros nombres que opten a alzar el Balón de Oro el lunes 26 de octubre en Londres, ya que en honor al ganador de la primera edición hace 70 años, Stanley Matthews, la gala tendrá lugar en la capital inglesa y no en París.
Dembélé no tiene en cuenta a Lamine como candidato
Ousmane Dembélé es uno de los aspirantes al Balón de Oro, después de haberse impuesto en la edición pasada. No obstante, de manera sorpresiva, en una entrevista para 'France Football', se ha dejado fuera a sí mismo y a Lamine Yamal como posibles candidatos.
"¿Mis tres favoritos? Un poco revueltos: Kvara, Harry Kane, que tuvo una temporada buenísima, y creo que Kylian Mbappé. ¿Yo? ¡Para nada! Nunca me pongo en esas situaciones. Nunca voto por mí mismo. Si tuviera que votar, no lo haría", comentó el extremo del PSG.
El Barça, protagonista de nuevo en el Balón de Oro
Tal como repasaba nuestra compañera Maria Tikas en SPORT, el Barça parte como gran favorito en los premios femeninos, mientras que Lamine, Cubarsí y Rodri aspiran a protagonizar una carrera masculina muy igualada en la que es difícil destacar a un solo favorito.
Menos de una hora para conocer a los candidatos al Balón de Oro
¡Muy buenos días a todos! En unos 45 minutos comenzarán a desvelarse los 30 candidatos al máximo galardón individual del mundo del fútbol: el Balón de Oro. A partir de las 12:00 se irán desvelando los aspirantes a la distinción.
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