Cancelo pierde los papeles: explota contra con un pasajero en un avión

El fútbol, lamentablemente, nos deja imágenes bochornosas. En las últimas horas, circuló un vídeo por redes que colocó en el ojo del huracán a una reconocida figura con amplio recorrido en la élite: Joao Cancelo. Y es que el exfutbolista de FC Barcelona y Manchester City, actualmente en el Al Hilal saudí, protagonizó un incidente de carácter extradeportivo que no pasó desapercibido

El lateral luso, que sueña con regresar al Viejo Continente y "estoy abierto a nuevas aventuras" - según desveló durante su concentración con Portugal -, perdió completamente los papeles mientras viajaba en un vuelo comercial. Se filtró un vídeo en redes que rápidamente se viralizó, pues muestran un instante de evidente descontrol por parte del futbolista, quien acaba involucrándose en una confrontación que escala hasta una agresión física contra el pasajero que lo estaba filmando.

El intercambio verbal aumenta de intensidad en cuestión de segundos, hasta que el portugués agarra al pasajero del brazo y finalmente corta el vídeo de un manotazo. Los usuarios de la red social 'X' no tardaron en criticar la lamentable actitud de Cancelo, que perdió el control y las formas de manera injustificada.

Sin embargo, en un clip más largo se aprecia que Cancelo comienza bromeando con quien lo grababa; según quien lo compartió, el luso se estaba burlando de su compañero en el Al Hilal, Ali Al Bulayhi. Sea como fuere, el vídeo se viralizó rápidamente y Cancelo recibió duras críticas por su comportamiento, que sin duda empaña su imagen pública.