Cancelo se harta de Arabia Saudí: pide su salida inminente y Mendes ya busca equipo

El futuro de Joao Cancelo vuelve a agitar el panorama del Al-Hilal. En los últimos días, el club saudí vive un clima de incertidumbre tras conocerse que el lateral portugués habría trasladado a la directiva su intención de abandonar el equipo de forma inminente ante la falta de continuidad que experimenta esta temporada.

Según informa el medio saudí 365Scores, el futbolista considera que su situación deportiva podría poner en riesgo el tramo final de su carrera si persiste la dinámica actual de contar con pocos minutos sobre el terreno de juego. Cancelo no ha escondido su malestar desde que quedó inscrito únicamente en la lista asiática por primera vez, una decisión que interpretó como una señal de falta de confianza.

El propio futbolista afirmó recientemente que, a sus 31 años, su "sueño" era voler a Europa. Con contrato hasta 2027, el conjunto saudí le cerró la puerta a una salida el pasado verano, auqnue parece que el jugador podría volver a intentar encontra una 'escapatoria' en enero. "Obviamente, sueño con volver a Europa. Me queda un año más de contrato con el Al Hilal, pero siempre estoy abierto a nuevas aventuras. Sólo el futuro lo dirá", declaró en una rueda de prensa ofrecida durante su concentración con la selección de Portugal.

Ante este escenario, la misma afuente apunta que fuentes del club confirman que el internacional portugués ya ha manifestado su intención de marcharse en el próximo periodo de traspasos y que Jorge Mendes, su representante, ya ha iniciado contactos para explorar posibles destinos en Europa.

El mensaje de Inzaghi

Pese a la voluntad del futbolista, el mismo medio asegura que el técnico Simone Inzaghi no contempla ahora mismo dejar marchar a Cancelo y que le ha trasladado, tanto al jugador como a la directiva, su deseo de retenerlo. El entrenador incluso le habría prometido un mayor protagonismo en los próximos partidos, consciente de que, de no ser así, la situación se podría tensar aún más.

En este parón de selecciones, Cancelo ha tenido protagnismo con el combinado nacional de Robert Martínez y, con Portugal ya clasificada para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026, el lateral busca continuidad y ritmo competitivo para llegar de la mejor forma a la cita mundialista.