Cancelo firma las paces con Guardiola: "Es un genio"

Joao Cancelo es un futbolista peculiar, anárquico, capaz de lo mejor y lo peor en 90 minutos. Su carrera ha sido una constante montaña rusa, con múltiples idas y venidas, un jornalero del balón. En ninguno de los equipos en los que ha militado, a excepción de la cantera del Benfica, ha logrado echar raíces. En su currículum lucen camisetas con muchos títulos: Valencia, Inter, Juventus, Manchester City, Bayern, Barcelona... Sin embargo, no logró cuajar en ninguno de ellos.

Imprescindible en el Al Hilal

Ahora, a sus 30 años, vive un retiro dorado en el Al Hilal, club que apostó por él y donde Cancelo pretende relanzar su carrera para regresar de nuevo a Europa. El zaguero está jugando con regularidad a las órdenes de Jorge Jesus, siendo titular indiscutible para su compatriota, que le ha alineado en las últimas diecisiete jornadas en la Saudi Pro League. Cancelo se deshace en elogios hacia su técnico, que ya apostó por él en su etapa en Lisboa: "El señor Jorge Jesús es un entrenador que tiene un corazón enorme, es un hombre de oro. Estoy muy agradecido de que me haya traído aquí", dijo el futbolista en una entrevista concedida a 'Canal 11' y que se emitirá en su totalidad este viernes.

El exazulgrana no cierra la puerta a un regreso a casa, a un Benfica que sólo pudo disfrutarle dos partidos antes de que el Valencia abonara 15 millones por sus servicios. Cancelo es ambicioso al respecto y pide un proyecto ganador: "Si voy al Benfica, quiero ganar títulos. Es el club de mi difunta madre y siento que se lo debo a ella". Recordemos que la madre de Cancelo murió en un accidente de coche cuando el jugador tenía 18 años.

Joao Cancelo marcó su primer gol en el Al Hilal / AL HILAL FC

Pep, un genio

Sonadas fueron las disputas entre Pep Guardiola y Cancelo cuando el luso militaba en el Manchester City. La irrupción de Rico Lewis cerró el camino de la titularidad del portugués, que no se tomó la suplencia demasiado bien. Guardiola no quería desaires en el vestuario y optó por cederlo, primero al Bayern de Múnich y posteriormente al Barcelona. El lateral luso no guarda rencor al catalán. Al contrario. Cancelo califica a Pep como "genio" y reconoce que le hizo "ver el fútbol de otra manera".