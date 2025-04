Canales se pronuncia tras su pelea con Demichelis: "No me arrepiento de nada"

Sergio Canales ha roto finalmente su silencio. El español sigue en el ojo del huracán tras tener una acalorada discusión con su entrenador Martín Demichelis el pasado jueves que terminó con el jugador en el hospital y con 10 puntos de sutura. Si bien el técnico argentino se había pronunciado sobre la situación atacando la falta de privacidad de su mediapunta, ahora es Canales quien pasa al ataque con un vídeo donde, lejos de pedir disculpas, desvela no sentirse arrepentido de lo que sucedió.

Rayados no atraviesa por un buen momento en lo deportivo. El equipo mexicano, eliminado en la Copa de campeones de la Concacaf por el Vancouver Whitecaps canadiense, ahora se centra en acceder a la fase de los ocho mejores del Clausura y en ella disputar el título. La llegada de Sergio Ramos no ha terminado de elevar el nivel de una plantilla exigida de cara a la recta final de la temporada con el cargo de su entrenador en peligro.

Canales no se arrepiente de nada

La tensión que vive en Monterrey se hizo palpable tras el incidente sucedido el pasado jueves en el Centro de Entrenamiento 'El Barrial'; una acalorada discusión entre Martín Demichelis, entrenador de Rayados, y Sergio Canales terminó con el futbolista pateando una puerta de cristal y con el futbolista sufriendo una herida en su pierna izquierda que desató la preocupación de los aficionados mexicanos.

Demichelis y Canales / SPORT

El español no se había pronunciado acerca de la polémica... hasta ahora. Sergio Canales ha enviado un vídeo a través de sus redes sociales donde ha desvelado más detalles sobre el incidente con su entrenador del pasado jueves. "He decidido hacer este vídeo porque se ha hablado mucho sobre este tema y creo que es importante para el equipo", empezaba Canales.

“Solo quiero que sepan que estoy muy tranquilo y no me arrepiento de nada de lo que pasó, por mi parte no he hecho nada malo. Nunca he querido perjudicar a este equipo con el que sabéis me he sentido muy identificado y con el que desde que he llegado me he dejado todo en cada entrenamiento y en cada partido”, reconocía el español, quien confiesa no estar arrepentido por sus acciones estos últimos días.

“Desafortunadamente, producto de la frustración que probablemente sufrimos todos cuando las cosas no salen, tuvimos una charla grupal intensa, pero creo que constructiva, que se ha magnificado dado el accidente que tuve. Obviamente, estoy pasándolo bastante mal porque se ha hablado mucho, ha habido desinformación. Todos conocen mi compromiso con este equipo y por esto hago este vídeo, para ponerle punto y final a este tema. Tenemos que estar todos enfocados en los objetivos que vienen".

El español se perdió el último partido de Rayados contra Chivas donde Monterrey ganó por 3-1, aunque quiere regresar para poder disputar el importante partido contra Tigres del próximo sábado 12 de abril.