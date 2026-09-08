Camilo Durán, el nuevo Falcao que el Celtic tiene entre manos

Colombia ha sido, históricamente, cuna de goleadores de raza. Jackson Martínez, Carlos Bacca, Luis Muriel... o el más icónico de todos, Radamel Falcao García. En la actualidad, irónicamente, la '9' de la selección cafetera no tiene un dueño fijo, rotando entre Jhon Córdoba, Cucho Hernández o Luis Suárez, pero un nombre puede colarse fuerte tanto en el combinado tricolor como en los referentes nacionales de su posición: Camilo Durán.

El delantero ha comenzado de manera inmejorable su aventura en el fútbol escocés. Incorporado este verano por el Celtic después de destacar en el FK Qarabağ de Azerbaiyán, Durán ha sido distinguido como el mejor futbolista del equipo durante el mes de agosto, un reconocimiento que premia su rápida adaptación a uno de los clubes más importantes del país.

Camilo Durán, delantero del Celtic / CELTIC FC

A sus 24 años, el atacante afronta en Escocia uno de los grandes desafíos de su carrera. Su llegada al Celtic supone un salto importante después de su etapa en el fútbol azerbaiyano, tanto por la mayor exigencia competitiva de la Scottish Premiership como por las expectativas que genera formar parte de una entidad con una enorme tradición en el fútbol británico.

Durán ha necesitado poco tiempo para dejar su sello. Durante agosto participó en tres encuentros de liga y acumuló 212 minutos sobre el terreno de juego. En ese periodo consiguió marcar dos tantos y repartir una asistencia, y sus números le permitieron imponerse en la votación para elegir al jugador más destacado del conjunto escocés durante el último mes.

El propio Durán valoró públicamente el premio y mostró su satisfacción por haberlo conseguido tan pronto después de su llegada. “Feliz. Muy feliz de poder ganar jugador del mes en tan poco tiempo y feliz de poder ayudar a mis compañeros”, manifestó el atacante en su más reciente comparecencia ante los medios.

En la carpeta de Lorenzo

Más allá del reconocimiento individual, el buen rendimiento que está ofreciendo en Escocia también puede abrirle una puerta con la Selección Colombia. El delantero aparece ahora en el radar del combinado nacional de cara a los próximos compromisos amistosos, aunque es consciente de que mantener la regularidad será fundamental para recibir una convocatoria.

Noticias relacionadas

Durán no oculta que vestir la camiseta de Colombia es una de sus grandes metas. El atacante tiene claro que su evolución en el Celtic puede acercarle a ese objetivo y aseguró: “Como todos saben, el sueño mío es ganar muchos títulos. También poder ir a la selección Colombia, que es el sueño. Sé que si continúo trabajando de esa forma, pronto estaré ahí”. El cuadro que dirige Néstor Lorenzo enfrentará a México en la jornada de amistosos de finales de septiembre.