En directo
Copa de África
Camerún - Marruecos, cuartos de final de la Copa de África: en directo
Sigue en directo el encuentro de cuartos de final de la Copa de África entre Camerún y Marruecos
Camerún se enfrente a la anfitriona Marruecos en uno de los partidos de cuartos de final de la Copa de África. Sigue en directo este partido en Sport.es.
La jornada de cuartos de este viernes se ha iniciado con un Mali- Senegal que ha dejado ya el primer semifinalista. Un solitario gol de Yves Bissouma en el añadido de la primera parte ha sid suficiente para que Leones de Teranga consigan su clasificación.
También tenemos a los elegidos en el XI de Camerún para este encuentro que se disputa en el Prince Moulay Abdellah Stadium de Rabat.
Ya tenemos el XI oficial de Marruecos para este partido:
¡Muy buenas tardes! En media hora arranca uno de los duelos más potentes de los cuartos de final de la Copa de África 2026. Camerún se mide a la anfitriona, Marruecos, en busca de un puesto en las semifinales.
- Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo: alineaciones, horario y dónde ver la semifinal de la Supercopa de España
- Raphinha elige al compañero 'más culé' de la plantilla del Barça: 'Hay uno mucho más que yo
- El gran negocio del Barça con Bardghji
- Pau Víctor saca de quicio a Mourinho: 'Horrible, inexplicable e inaceptable
- Novedades en el fichaje de Cancelo
- El central tapado que el Barça tiene en su lista de fichajes
- Marc Bernal, ¿debut y cambio de paradigma?
- Un 'manotazo' con mensaje a Flick